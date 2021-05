Kapitán Kovář: Hlavně neukazovat prstem. Tolik vyloučení prostě nejde

Mnoho expertů před turnajem vyřklo právě jeho jméno při otázce, na koho se z českého celku těší nejvíce. Na jeho vůdcovství, i na jeho kreativitu. Jako kapitán se však zatím podepsal pod nejhorší vstup do mistrovství světa v české historii. Jan Kovář zatím vypadá stejně jako většina jeho parťáků. Zataženě a bez chuti. „Nedáváme góly a děláme hrozné školácké chyby. A to rozhoduje celé zápasy,“ kroutil smutně hlavou.

V čem byli Švýcaři tak nepříjemní, že zápas skončil takhle?

„Znám většinu z tamní ligy. Vím, jak dobrý tým mají. Mají navíc skvělé kluky z NHL, které ideálně doplnili jejich tým. Švýcaři nejsou černým koněm, ale musí se naopak řadit mezi favority. S tím týmem, který tu mají, tak rozhodně. Navíc mají vynikajícího gólmana. Každý den s ním trénuji, takže vím, čeho všeho je schopný. Pro mě není překvapení, že hrají takhle dobrý hokej.“

Kde vězela hlavní příčina porážky?

„Bylo to hodně o vyloučeních. V oslabeních jsme dostali čtyři branky a pokud to nespravíme, tak budeme mít potíže s každým soupeřem. Nemůžeme mít takový počet vyloučení, to prostě nejde. Musíme si na to dát pozor, říct si pravdu do očí a v budoucnu se tomu vyvarovat.“

Přitom do prvního inkasovaného gólu hra vypadala relativně solidně.

„Za stavu 1:2 jsme začali hrát hodně v útočné třetině, měli jsme šance, ale nedáme góly. A pak uděláme zbytečné vyloučení a už doháníme dvougólovou ztrátu. Tam se to lámalo.“

Padala už po druhé pauze při nepříznivém vývoji hodně ostrá slova, nebo na ně přijde čas až nyní?

„Něco jsme si k tomu už řekli, ale my hlavně nyní musíme držet pohromadě, protože nás nečeká nic lehkého. Pokud na sebe budeme ukazovat prstem, tak to ničemu a nikomu nepomůže. Spíš jsme se chtěli trochu namotivovat. Zítra si probereme společně to utkání a připravíme se na další zápasy.“

Od souhry vaší první formace s Jakubem Vránou a Dominikem Kubalíkem se hodně čekalo, ale zatím se souhra nedaří. Řešili jste to už po prvním duelu?

„Bavili jsme se všichni, jako lajna. Ale protože ani nyní to od nás nebyl ideální výkon, tak už na třetí třetinu nás trenér rozhodil, takže uvidíme, jak to bude dál. Samozřejmě, jsme první lajna a jako první lajna bychom tomu týmu měli daleko více pomoci.“

Nenadešel nyní čas na nějakou kapitánskou promluvu?

„Zítra máme den volna, takže si o tom rozhodně všichni promluvíme. Turnaj je ještě před námi, nic není ztraceno, ale určitě se budeme chtít prezentovat úplně jiným hokejem než doposud.“