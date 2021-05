SOUHRN: USA - Kanada 5:1, Švýcaři porazili Dány. Švédové senzačně padli

Dánsko - Švýcarsko 0:1

Hokejisté Švýcarska zvládli úspěšně i druhé vystoupení na mistrovství světa v Lotyšsku. Ve skupině A po sobotním triumfu nad Čechy dokázali udolat Dánsko 1:0. Jediný gól zápasu dal už ve 14. minutě útočník Timo Meier. Čisté konto vychytal Reto Berra, stačily mu na něj ale pouhé čtyři úspěšné zákroky.

Oba týmy šly do vzájemné bitvy s výhrou proti těžkým sokům z úvodních zápasů na turnaji v zádech. Zatímco Švýcaři se vypořádali s českými hokejisty (5:2), Dánové dokázali poprvé v historii světových šampionátů najít recept na Švédsko (4:3).

V brankovišti Švýcarů nahradil oproti sobotě Genoniho, který patřil k hlavním strůjcům úspěchu proti českému výběru, Berra. Nejvíce práce měl během úvodního dějství, kdy na něho z holí dánských hokejistů mířily dvě střely, zatímco ve zbývajících dvou třetinách pouze po jedné.

Švýcaři začali náporem, Praplan však úvodní šance nevyužil. Brzy poté musel jeho tým do oslabení po faulu Alatala. V šesté minutě jel Meier sám na Dahma, ten ho však vychytal. Jeden z ofenzivních tahounů San Jose v NHL si spravil chuť ve 14. minutě, kdy ranou zápěstím z kruhu nechytatelně zavěsil.

O chvilku později slavili Seveřané vyrovnání, jenže se tak stalo už poté, co byla přerušena hra. Skóre už se pak nezměnilo až do konce zápasu. Pět minut před koncem mohl favorizované Švýcary uklidnit Kurashev, ale ze sóla Dahma přelstít nedokázal. Dánové to pak v závěru zkusili bez gólmana, ale na vyrovnání nedosáhli.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 13:12. Meier Sestavy Domácí: Dahm (Dichow) – Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo (C), O. Larsen, O. Lauridsen (A), Kristensen, Krogsgaard – Nicklas Jensen, Jakobsen, Boedker – Andersen, Jesper Jensen, Hardt – True, Bau Hansen, Meyer – Madsen, Poulsen (A), From – Olesen. Hosté: Berra (Nyffeler) – Müller, Siegenthaler, Untersander (A), Moser, Diaz (C), Geisser, Alatalo, Heldner – Praplan, Scherwey, Bertschy – Meier, Hischier (A), Andrighetto – Hofmann, Simion, Corvi – Ambühl, Kurashev, Vermin. Rozhodčí Šír, Staňo – Ondráček, Synek Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Švédsko - Bělorusko 0:1

Hokejisté Švédska nečekaně prohráli i druhý zápas na mistrovství světa v Rize. Po historickém nezdaru proti Dánsku dnes prohráli i s Běloruskem 0:1 a stále tak čekají na první body ve skupině A. O první běloruské výhře nad Švédy na světových šampionátech rozhodl gól Germana Něstěrova z 41. minuty. Velkou zásluhu na vítězství měl brankář Danny Taylor, který zlikvidoval všech 32 střel. Bělorusko bude v pondělí dalším soupeřem českého týmu.

Seveřané měli hned v úvodu utkání čtyřminutovou výhodu přesilové hry, Taylora ale překvapit nedokázali. Bělorusové, kteří se snažili kontrovat rychlými protiútoky, přišli v 10. minutě o elitního obránce Lisovce, který po nárazu do mantinelu opustil ledovou plochu na nosítkách. O jednoho z klíčových hráčů poté přišli i Švédové, jimž ze sestavy vypadl zřejmě zraněný Klingberg.

Oba celky hrozily zejména z brejkových situací, brankáři Reideborn a Taylor byli ale pozorní. Ideální šanci dostat se do vedení mělo Bělorusko při 23 sekund dlouhé přesilové hře pět na tři, gól však vstřelit nedokázalo.

Po 33 sekundách třetí třetiny se Bělorusku podařilo favorita zaskočit, když Švédové nechali před brankou volného Něstěrova, který otevřel skóre. Seveřané poté viditelně přidali, tlačili se před Taylora, ale kanadský rodák, jenž v minulosti chytal i za Spartu, byl pozorný. V 49. minutě mu pomohla i tyč po Pilutově střele. Švédové byli aktivnější až do samého závěru, vyrovnat se jim ale nepodařilo ani ve více než dvouminutové power play.

Bělorusko, které na úvod MS prohrálo se Slovenskem, Švédy naposledy porazilo ve čtvrtfinále olympijských her v roce 2002.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 40:34. Nesterov Sestavy Domácí: Reideborn (Ersson) – Tömmernes (C), Lundkvist, Pilut, Pudas, Dahlbeck, Lööv, Nygren – Lundeström, Rakell, Olofsson – A. Kempe, Sörensen, Rasmussen – Friberg, M. Kempe, Wingerli – P. Lindholm, O. Lindberg, C. Klingberg – Holmberg. Hosté: D. Taylor (Kolosov) – Lisovec, Chenkel, Znacharenko, Antonov, Bailen, Falkovskij, Jerjomenko, Korobov – Kodola, Šarangovič (C), S. Kosticyn – Belevič, N. Komarov, Drozd – Platt, Paré, Lopačuk – Stefanovič, Nesterov, Protas. Rozhodčí Stadion

Velká Británie - Slovensko 1:2

Hokejisté Slovenska vyhráli i druhé utkání na mistrovství světa v Lotyšsku. Po úvodním vítězství nad Běloruskem (5:2) udolali v utkání základní skupiny A, v níž je po dvou duelech bez bodového zisku český tým, Velkou Británii 2:1. Britové na startu druhé části srovnali, záhy ale dal vítězný gól Róbert Lantoši, jenž asistoval u první branky svého týmu.

Výběr kanadského kouče Craiga Ramsayho sice začal bleskově naplňovat roli obrovského favorita zápasu, ale nakonec se na "povinné" tři body hodně natrápil. Velkou překážkou byl pro Slováky skvěle chytající brankář Bowns. Ze 17 střel, které na jeho branku mířily během úvodní třetiny, pustil jen tu, kterou na něho vyslal už po 25 sekundách Hrivík.

Zatímco Britové se k ohrožení branky střežené Konrádem dostávali jen velmi sporadicky a statistici jim za první dějství napočítali pouhé dvě střely do prostoru mezi tyčky, Slováci měli řadu dalších příležitostí, jenže uklidňující náskok si vypracovat nedokázali.

Do druhé třetiny nahradil Konráda, jehož vyřadilo ze hry poraněné tříslo, Hudáček. Zkušený gólman se ale ještě ani nestihl pořádně zahřát a po 123 sekundách inkasoval. Ve správnou chvíli byl na správném místě Kirk a dorážkou do odkryté branky zaznamenal druhý gól svůj i celého britského výběru na turnaji.

Už ve 25. minutě kontroval Lantoši, když z kruhu pro vhazování zacílil dokonale přesně do horního růžku branky. Na druhé straně nebyl daleko od opětovného vyrovnání Davies. Stejně jako v první třetině vyslali Slováci na Bownse 17 střel, ale opět zůstalo u jediného gólu.

Hudáčka pak Britové hodně pozlobili v první přesilovce zápasu, skóre se ale nezměnilo ani po Sukeľově příležitosti.

Ve třetím dějství už byli Slováci o něco opatrnější, přesto neměl k vyrovnání daleko na dorážku do prázdné branky číhající Connolly. Bowns držel naděje Britů na překvapení až do samého závěru. V něm pak čelil slovenský tým britské šestici, ale těsnou výhru uhájil a zůstal v Rize stoprocentní.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:03. Kirk Hosté: 00:25. Hrivík, 24:42. Lantoši Sestavy Domácí: Bowns (Whistle) – Richardson (A), Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Ehrhardt, Clements, Swindlehurst – Hammond, Dowd (A), Lake – Perlini, Kirk, Connolly – Lachowicz, Duggan, Betteridge – Davies, Myers, Ferrara – J. Phillips (C). Hosté: Konrád (21. J. Hudáček) – Gernát, Rosandić, Nemec, Ďaloga (C), Jánošík, Grman, Kňažko, Gachulinec – Lantoši, Hrivík (A), Cehlárik (A) – Skalický, Krištof, Pospíšil – Miloš Roman, Studenič, Faško-Rudáš – Sukeľ, Liška, Slafkovský. Rozhodčí Fraňo, Gouin – Constanstineu, Oliver Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 2 2 0 0 0 11:4 6 2. Slovensko 2 2 0 0 0 7:3 6 3. Švýcarsko 2 2 0 0 0 6:2 6 4. Dánsko 2 1 0 0 1 4:4 3 5. Bělorusko 2 1 0 0 1 3:5 3 6. Švédsko 2 0 0 0 2 3:5 0 7. Česko 2 0 0 0 2 5:9 0 8. Velká Británie 2 0 0 0 2 2:9 0

Kanada - USA 1:5

Hokejisté USA porazili na mistrovství světa v Rize Kanadou 5:1 a připsali si první výhru na turnaji. Kanaďané na premiérový bodový zisk stále čekají. Američané rozhodli zámořské derby ve skupině B ve druhé třetině, kterou vyhráli 3:0. Dvakrát se mezi střelce zapsal útočník Trevor Moore.

Již po pěti minutách hry skončil zápas pro debutujícího amerického brankáře Stolarze, jenž si zřejmě poranil nohu. Do hry tak musel neplánovaně jeho náhradník Oettinger, tým USA tak hned na startu turnaje "protočil" všechny tři gólmany.

Pod první gól utkání se ale podepsal Kanaďan Kuemper, jehož zaváhání při rozehrávce za brankou potrestal Robertson. Na počet střel bylo utkání vyrovnané, Kanaďané si ale výraznější šance nevytvářeli. Američané naopak ve druhé třetině rozhodli o své výhře.

Nejprve se ve 22. minutě prosadil střelou od modré čáry obránce Clendening, poté dvakrát skóroval Moore. Útočník Los Angeles ve 24. minutě využil přesilovou hru, poté ve 39. minutě potrestal chybu soupeře v rozehrávce.

Do třetí třetiny nastoupil místo Kuempera v kanadské brance Hill a jeho spoluhráčům se nakonec přece jen podařilo vstřelit první branku na turnaji. V 52. minutě se prosadil Comtois, poslední slovo měl ale obránce Tennyson.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 51:35. Comtois Hosté: 07:43. Robertson, 21:19. Clendening, 23:27. T. Moore, 38:20. T. Moore, 57:06. Tennyson Sestavy Domácí: Kuemper (41. Hill) – C. Miller, Ferraro, S. Walker, Stecher, Bernard-Docker, Beaudin, Schneider, Power – Henrique, Co. Brown, Comtois – Danforth, Hagel, Pirri – Vilardi, N. Paul, Bunting – Foudy, Anderson-Dolan, Perfetti. Hosté: Stolarz (5. Oettinger, Petersen) – Roy, Wolanin, Tennyson, Z. Jones, Clendening, Hellickson, Ch. Wideman – Rooney, Chmelevski, Robinson – Donato, Drury, Tage Thompson – T. Moore, Robertson, Garland – Blackwell, Labanc, Abdelkader – B. Boyle. Rozhodčí Schrader (GER), Sternat (AUT) – Obwegeser (SUI), Seewald (AUT) Stadion Riga Arena Návštěva 0. diváků

Kazachstán - Finsko 2:1 sn.

Hokejisté Kazachstánu porazili na mistrovství světa v Rize obhájce zlatých medailí z Finska 2:1 po samostatných nájezdech a vyhráli i druhý zápas na turnaji. Velkou zásluhu na výhře nováčka na šampionátu měl brankář Nikita Bojarkin, který si připsal 50 úspěšných zákroků.

O výhře Kazachů, kteří na nájezdy porazili i Lotyšsko, rozhodl útočník Nikita Michajlis. Oba týmy mají ve skupině B čtyři body.

Finové, kteří na úvod turnaje porazili USA, byli od první minuty střelecky výrazně aktivnější. V první třetině vyslali na kazašského brankáře Bojarkina patnáct střel, gól však vstřelit nedokázali. I kvůli tomu, že si i přes svou převahu nevytvářeli velké šance.

Ve druhé třetině měl již brankář Sateri přece jen o něco více práce, ve větší permanenci byl ale i nadále jeho protějšek. Dvaadvacetiletý Bojarkin také inkasoval jako první, když jej překonal po pohotové dorážce nejmladší hráč finského týmu, devatenáctiletý útočník Lundell.

O dvě minuty později byl ale vyloučený Kontiola a Kazaši první přesilovou hru rychle využili. O vyrovnání se postaral Panjukov. Oba týmy si následně vypracovaly několik slibných příležitostí, v normální hrací době ani v prodloužení však rozhodnout nedokázaly.

V nájezdech opět Kazaši prokázali svou šikovnost, tentokrát o výhře rozhodli již v základní sérii pěti pokusů. Zatímco z jejich týmu uspěli Valk, Michajlis a Starčenko, na finské straně se prosadil jen Kaski. Kazachstán tak poprvé na MS dokázal Finsko porazit.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 35:56. Paňukov, . Michajlis Hosté: 33:24. Lundell Sestavy Domácí: Bojarkin (Šutov) – Dietz (A), Makljukov, Blacker, Svedberg, Stěpaněnko, Šalapov, Samat Danijar – Rymarev, R. Starčenko (C), Šin – Savickij, Valk, Michajlis – Ševčenko, Sagadějev, Akolzin – Asetov (A), Šestakov, Paňukov. Hosté: Säteri (Olkinuora) – Kaski, Ohtamaa (A), Pokka, Määttä, Lindbohm, Sund, Koivisto, Seppälä – J. Karjalainen, Ruotsalainen, Turunen – Pakarinen, Kontiola (A), Innala – Lundell, Ruohomaa, Sallinen – Anttila (C), Björninen, Mäenalanen. Rozhodčí Romasko (RUS), Sidorenko – Lazarev, Šalagin (všichni BLR). Stadion Arena Riga, Riga

Norsko - Itálie 4:1

Hokejisté Norska porazili na mistrovství světa v Rize Itálii 4:1 a připsali si první výhru ve skupině B. Hattrickem se na výhře favorita podílel útočník Mathias Trettenes, dvě branky dali Norové v početních výhodách.

Souboj týmů, které do turnaje vstoupily porážkou, začal lépe pro Nory. V úvodu sice nevyužili přesilovou hru, v 11. minutě se ale po rychlém protiútoku prosadil Trettenes. Další gól mohl přidat Röymark, italský brankář Fazio byl ale připravený.

Ve druhé třetině si Norové i díky přesilovým hrám vytvořili výraznou střeleckou převahu a prosadili se i gólově. Fauly Giliatiho potrestal nejprve Rosseli Olsen a poté i Trettenes. Fazio si vedle dvou inkasovaných branek připsal 21 úspěšných zákroků, zatímco jeho protějšek Haukeland čelil jen třem střelám.

Hned na začátku třetí části zkompletoval Trettenes hattrick, poté co tečoval Lesundovu střelu po vyhraném vhazování.

Italové mohli snížit ve své první přesilové hře v zápase, Haukeland ale kapituloval až v 52. minutě při hře ve vyrovnaném počtu hráčů na ledě. Norský gólman neudržel střelu od modré čáry a Frank puk pohotově dorazil za brankovou čáru.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:04. Trettenes, 25:12. Rosseli Olsen, 36:01. Trettenes, 40:59. Trettenes Hosté: 51:55. Frank Sestavy Domácí: Haukeland (Arntzen) – Holos (C), Bjorgvik Holm, Lesund, Espeland, Krogdahl, Kaasastul, Östby – Pettersen, K. A. Olimb, Rosseli Olsen – Trettenes (A), Olden, Lindström – M. Olimb (A), Haga, Valkvae Olsen – Kristiansen, Henriksen, Röymark – Solem. Hosté: Fazio (Fadani) – Pietroniro, Casetti, Glira, Spornberger, Miglioranzi, Marchetti, Gios, Soracreppa – Petan (A), Frigo (A), Frank (C) – Giliati, Pitschieler, Hochkofler – Miceli, Bardaro, Magnabosco – Deluca, Andergassen, Galimberti. Rozhodčí Bjork (SWE), Frandsen (DEN) – Lundgren (SWE), Yletyinen (SWE) Stadion Riga Arena

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Německo 2 2 0 0 0 14:5 6 2. Kazachstán 2 0 2 0 0 5:3 4 3. Lotyšsko 2 1 0 1 0 4:3 4 4. Finsko 2 1 0 1 0 3:3 4 5. USA 2 1 0 0 1 6:3 3 6. Norsko 2 1 0 0 1 5:6 3 7. Kanada 2 0 0 0 2 1:7 0 8. Itálie 2 0 0 0 2 5:13 0