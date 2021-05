Farda o Češích: Kovář je zablokovaný. Z Pešána mi vstávaly vlasy na hlavě

Souhlasíte, že Švýcaři byli v zápase naprosto klidní, zatímco na český tým padala čím dál větší deka?

„Určitě. Byli rychlejší, na puku si poradili lépe, prostě všechno měli lepší. Češi byli možná trochu unavení ze zápasu s Ruskem a Švýcaři teprve začínali, ale jestli tohle hrálo roli, nedokážu posoudit. Rozhodně nás Švýcarsko překonalo bruslařsky, psychicky i technicky.“

Myslíte si, že byl na startující Švýcarsko v utkání menší tlak než na Česko po úvodní prohře s Ruskem?

„Na tomhle mistrovství bude důležitý každý zápas, jak se zatím ukazuje. Takže si myslím, že i Švýcaři to brali tak, že musí vyhrát. Myslím si, že mají dobrý mančaft. Líbí se mi Nico Hischier (útočník New Jersey), je to super hráč. V přípravě dvakrát porazili Rusáky a nás prakticky předběhli. Tým mají pohromadě a pořádně zpevněný. Jsem zvědavý, kam to dotáhnou. Češi proti nim neměli šanci, nevytvořili si jedinou kloudnou.“

Proč podle vás Češi zažili tak nejhorší start na mistrovství světa za posledních 30 let?

„Vypadá to samozřejmě hrozně, ale podívejte se na Švédy. Prohráli na úvod s Dány a v neděli je porazili Bělorusové. Jsou ve stejné situaci jako my. Myslím si, že se všechno ještě vykrystalizuje. Odehraje se ještě spoustu zápasů, těžkých zápasů. A věřím, že Češi se dají trošku dohromady a začnou konečně dávat góly. Přál bych jim, aby vyhrávali. Zatím moc nehrají hvězdy z NHL, v Rize jsou zatím nejlepší hráči ze třetí a čtvrté lajny, kteří hrají extraligu. Kluci ze zámoří se musí probudit, přizpůsobit se na větší hřiště a vést mančaft.“

A zřejmě nejen hráči z NHL. Jan Kovář po famózní sezoně ve Švýcarsku jako kapitán taky spíše zaražený, viďte?

„Ano, ten mě hodně překvapuje. V sezoně ve Švýcarsku byl naprostou hvězdou a nyní mi přijde úplně zablokovaný. A nejen Kovář.