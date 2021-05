Pasy pro cizince? Jako čůrat si do kalhot. Země, co si adoptovaly hráče

Které země si na MS adoptovaly cizince? • FOTO: koláž iSport.cz

Dřív to byl rozšířený trend mezi zeměmi hokejového druhého či třetího sledu. Osvojování si cizích hráčů, vylepšení vlastních reprezentací darováním pasů borcům ze Severní Ameriky. Dnes od tohoto směru většina států upustila, ne však všechny. Na letošním MS táhnou „adoptovaní“ borci zejména Bělorusko a Kazachstán. „Je to špatně. Technicky je to v pořádku, ale je to jako čůrat do vlastních kalhot. Není to udržitelné,“ pálí tvrdě Szymon Szemberg, předseda Evropské asociace hokejových klubů a technický ředitel Ligy mistrů. Kdo do Rigy přivezl naturalizované hokejisty?