České postupové počty: čtvrtfinále je blízko, kolik stačí získat bodů?

Když se Češi ve svém čtvrtém duelu na MS v hokeji 2021 zvedli k úžasnému obratu se Švédskem (4:2), spadl všem obrovský kámen ze srdce, krach v podobě nepostupu do čtvrtfinále byl minimálně prozatím odvrácen. Ale je potřeba dál vyhrávat, což se podařilo proti Velké Británii, kterou Češi v sobotu smázli 6:1. Jak je to s postupem do čtvrtfinále teď?

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12 2. Švýcarsko 6 4 0 0 2 21:14 12 3. Slovensko 6 4 0 0 2 14:15 12 4. Švédsko 6 3 0 0 3 19:11 9 5. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8 6. Dánsko 6 2 1 0 3 12:13 8 7. Velká Británie 6 1 0 1 4 10:25 4 8. Bělorusko 6 1 0 1 4 10:23 4

Po nedělní večerní výhře Švédů 3:1 nad Slovenskem je postupová řež dál pěkně zašmodrchaná. Seveřané se vrátili do seriózní hry o čtvrtfinále, avšak situaci nemají ve své moci. Pokud dnes porazí Rusy za tři body, budou žít do posledního dne. K tutovému získání jízdenky do play off Češi potřebují zisk 4 bodů z posledních dvou utkání, pak se nemusí na finiš Tre kronor vůbec dívat.

Postupové počty

U našich východních sousedů v neděli klesla nálada o hodně stupňů níž. Ještě po druhé třetině Slováci drželi postupovou pozici, k jistotě jim stačil bod v duelu s modrožlutými. I kdyby už žádný bod nezískali, mohou jít dál. Ovšem to v pondělí nesmí jejich nedělní přemožitelé porazit sbornou po 60 minutách. Pak by se dál hrálo o vše. Jakýkoli ruský bodový zisk posouvá Slováky do čtvrtfinále (Slováci 12 bodů, Švédové maximálně 11).

O postupu Rusů a Švýcarů se nepochybuje. Sborná má po Švédech k dispozici ještě duel s vyřazenými Bělorusy, Švýcaři jdou na Velkou Británii. Hotovo. V reálu zbývá boj o třetí a čtvrtou figuru.

Češi jdou v pondělí na Dány, v úterý na Slováky. Jak již bylo zmíněno, pochybnosti škrtne čtyřbodový zápis. Kdyby ovšem Pešánův výběr padl v základní hrací době s Dánskem, je po nadějích. Díky lepšímu vzájemnému zápasu by na tom byli lépe Dánové (11:8). A pak by čekali, zda Švédové pokoří Rusy za tři body. Při rovnosti dánského a švédského zisku (11 bodů) by se ze senzace radovalo Dánsko díky výhře nad severským rivalem zkraje turnaje. A s nimi Slovensko.

V případě české porážky v nastavení (Česko 9, Dánsko 10) by při švédské tříbodové výhře bylo nutné přelstít Slováky po 60 minutách a šlo by se dál. Pokud by národní tým svalil Dánsko v prodloužení/nájezdech (Česko 10, Dánsko 9), při případné výhře Tre kronor za 3 body by bylo nutné získat proti Slovákům minimálně 2 body. Pokud Pešánovci sundají Dány v obvyklé hrací době (11 bodů) a Švédové nezískají s Rusy všechny tři, bude rovněž jasno o českém pokračování v turnaji díky výhře Česka nad Švédy.

S kým ještě hrají

Rusko 12 bodů

- Švédsko

- Bělorusko

Švýcarsko 12 bodů

- Bělorusko

- V. Británie

Slovensko 12 bodů

- Česko

Švédsko 9 bodů

- Rusko

Česko 8 bodů

- Dánsko

- Slovensko

Dánsko 8 bodů

- Česko

Bělorusko 4 body

- Rusko

