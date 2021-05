České postupové počty: čtvrtfinále je blízko, naznačí už střet s Dány

Když se Češi ve svém čtvrtém duelu na MS v hokeji 2021 zvedli k úžasnému obratu se Švédskem (4:2), spadl všem obrovský kámen ze srdce, krach v podobě nepostupu do čtvrtfinále byl minimálně prozatím odvrácen. Ale je potřeba dál vyhrávat, což se podařilo proti Velké Británii, kterou Češi v sobotu smázli 6:1. Jak je to s postupem do čtvrtfinále teď? Jediná jistota je, že bez šance jsou už Britové.