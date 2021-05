České postupové počty: porážka se Švédskem znamená klinickou smrt

Každý zápas je důležitý, ano, je to mistrovství světa. Na druhou stranu, když dáte dohromady české dva body v prvních třech zápasech a vývoj ve skupině? Čtvrteční česká bitva se Švédskem je pro soubor Filipa Pešána ultra důležitá. Musí vyhrát, ideálně za tři body. Porážka v normální hrací době? Pak už Česku zůstane jediný taktický plán, jak proklouznout do čtvrtfinále: modlit se.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Slovensko 3 3 0 0 0 10:4 9 2. Rusko 3 2 0 0 1 12:7 6 3. Švýcarsko 3 2 0 0 1 6:9 6 4. Dánsko 3 1 1 0 1 7:6 5 5. Bělorusko 3 1 0 1 1 5:8 4 6. Švédsko 3 1 0 0 2 10:5 3 7. Česko 3 0 1 0 2 8:11 2 8. Velká Británie 3 0 0 1 2 4:12 1

Vývoj ve skupině

Pokud se nebudou opakovat další kotrmelce stylu, že Dánsko porazilo Švédsko, potřebujete na postup ze skupiny 12 bodů. Reálně se dá čekat, že teď už favorité nezakopnou, na začátku mistrovství světa jsou překvapení celkem častým jevem už pár let. Silnější týmy se dávají dohromady, papírově slabší jsou delší dobu po kupě, mají sílu, jsou sehranější. Ale druhá půlka základních skupin? Šokujících výsledků ubývá. Takže proto i tady budeme počítat, že pětka nejsilnějších papírové outsidery už porazí.

Největší naději na čtvrtfinále mají Slovensko, Rusko, Švýcarsko, Švédsko a Česko. Jeden z nich tam nepostoupí. Když budeme kalkulovat, že ve zbývajících zápasech outsideři prohrají, tak by současná tabulka vypadala bez zbývajících zápasů silné pětky následovně. Tedy jasně vidíte význam zápasu se Švédskem.

Slovensko 12

Rusko 12

Švýcarsko 12

Česko 8

Švédsko 6

Pokud Česko získá se Švédskem tři body

Dostane se do solidní pozice. Aktuálně je na dvou bodech, Dánsko a Velkou Británii počítáte, že porazí, takže i s výhrou nad Švédy bude před posledním duelem se Slovenskem na 11 bodech a vše bude mít ve svých rukou. Jakákoliv výhra by mu pak zajistila postup do čtvrtfinále, protože tím pádem by za sebou určitě nechalo buď Slovensko (pokud by se Švýcarskem a Švédskem nebodovalo), nebo Švédsko (pokud by nezískalo 6 bodů s Ruskem a Slovenskem), a nebo při shodě výsledků klidně i oba soupeře.

Na postup ze skupiny by Česku stačilo i 10 bodů, tedy dva body ze čtvrtečního zápasu, porazit outsidery a mohlo by si i dovolit prohrát se Slovenskem. Za předpokladu, že Švédsko z posledních dvou zápasů ve skupině s Ruskem a Slovenskem získá maximálně 3 body, pak by výběr Filipa Pešána posunul dál lepší vzájemný zápas se Švédskem. Hrozilo by jen velké povstání Dánska, protože kdyby porazilo po 60 minutách Bělorusko a Slovensko, dostane se na 11 a předběhlo by i Česko.

V případě, že Česko vyhraje už všechny zápasy ve skupině, dostane se na 14 bodů a teoreticky by mohlo skončit i druhé ve skupině. První už ne, protože spolu hrají Rusko se Švýcarskem, takže jeden z nich se minimálně na 14 bodů dostane taky (za předpokladu, že oba porazí outsidery) a oba mají lepší vzájemný zápas s Českem.

Pokud Česko se Švédskem prohraje

Jestli bude mít národní tým po čtvrteční bitvě dál na kontě pouze dva body? Pak už musí věřit jen na zázraky, doufat a přát si shodu okolností. S největší pravděpodobností by to znamenalo, že Česko poprvé v historii nepostoupí do čtvrtfinále.

Věc by se totiž měla takhle: nestačilo by už všechno vyhrát. V tu chvíli by maximem bylo 11 bodů, kam by se Švédsko dostalo povinnou výhrou nad Británií a minimálně 2 body ze zápasů s Ruskem a Slovenskem. A když bude mít lepší vzájemný zápas, neexistuje cesta, jak se dostat před něj.

Rusko a Švýcarsko? Ze hry by je dostaly leda velké ztráty a šokující porážky od Běloruska a Dánska, tady je pravděpodobnost mizivá.

A tedy aspoň trochu reálná možnost v tu chvíli? Jsou dvě.

První: dojde šťáva Slovensku. Proti Švýcarsku, Dánsku a Švédsku by muselo získat maximálně dva body a pak ještě ztratit v normální hrací době zápas s Českem a výběru Filipa Pešána by se otevřely dveře dál. Bývalí federální sousedé by se potkali na kótě 11 bodů, díky lepšímu vzájemnému duelu by dál šli Češi.

Druhá: Švédsko selže. Porazí sice Česko a pak Velkou Británii, jenže vybouchne se Slovenskem a Ruskem. Národní tým by pak v případě plného bodového zisku ve zbytku turnaje a 11 bodům na kontě šel do čtvrtfinále na úkor Švédska.

Přesto je vidět, jak je čtvrteční duel zásadní. Výhra? Pořád se Česko může odrazit k obrovskému úspěchu a jít si pro medaili, neřešit ostatní. Porážka? Velká hrozba, že čtvrtfinále bude bez Kubalíka a spol.

S kým ještě hrají nejsilnější týmy

Slovensko 9 bodů

- Švýcarsko

- Dánsko

- Švédsko

- Česko

Švýcarsko 6 bodů

- Slovensko

- Rusko

- Bělorusko

- V. Británie

Rusko 6 bodů

- Dánsko

- Švýcarsko

- Švédsko

- Bělorusko

Švédsko 3 body

- Česko

- V. Británie

- Slovensko

- Rusko

Česko 2 body

- Švédsko

- Dánsko

- V. Británie

- Slovensko