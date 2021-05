Z Vrchlabí na mistrovství světa. Slovensko drží i pardubická klika

Ruský kapitán Anton Slepyšev dává sekeru do zad Slováka Róberta Lantošiho • ČTK / AP / Roman Koksarov

Dvaatřicetiletý Marek Ďaloga je na mistrovství světa kapitánem slovenského týmu, který vyhrál všechny tři úvodní zápasy a vévodí skupině A. Dnes ho čeká bitva se Švýcarskem (15.15) o postup do čtvrtfinále. V Pardubicích přitom Ďaloga sezonu končil na lavičce. Ne kvůli obnovenému zranění třísel, ale kvůli hádce s trenérem Richardem Králem. Ten nebyl spokojený s jeho defenzivní prací v play off.

Rychlík Ďaloga si v Pardubicích před lety udělal jméno. Přišel tam v roce 2012, přes Spartu se pak vystřelil do ruské KHL (Kazaň, Slovan Bratislava, Kunlun), zahrál si i ve Švédsku (Mora IK). V listopadu se do Pardubic vrátil. „Patří mezi nejrychlejší obránce v Evropě,“ říkal sportovní ředitel Dušan Salfický. „Víme, že je ofenzivněji laděný. Proto jsme ho přivedli, aby nám pomohl s podporou naší ofenzivy a celkovou produktivitou.“

V základní části Ďaloga pomohl Pardubicím k vzestupu (44 zápasů/ 7+8), play off ale týmu Richarda Krále nesedlo. Ve čtvrtfinále proti Mladé Boleslavi (0:4 na zápasy) se trenérovi nelíbila defenzivní práce zkušeného Slováka. Ďalogovi zase vadilo, že se chyby hodily na něj. I proto nebylo loučení s klubem zrovna idylické. V příští sezoně už bude hrát za Kometu Brno.

O místo v pardubické sestavě musel bojovat i jedenadvacetiletý Martin Bučko. „Sezonu jsem začínal ve Vrchlabí (14 zápasů/ 0+4) a na jejím konci jsem v reprezentaci, na mistrovství světa a podaří se nám porazit Rusko!“ líčil v rozhovoru se slovenskými novináři Bučko. „A ještě mě po zápase pochválí tak skvělý brankář, jako Julo Hudáček (mimochodem, ten také v Pardubicích hrával). Samé štěstí.“

Ani Bučkovi přitom play off za Pardubice extra nesedlo. Dělal hodně chyb. Místo v národním týmu si ovšem v přípravě vybojoval, proti Rusku (3:1) měl na šampionátu premiéru. Stejně tak jedenadvacetiletý obránce Michal Ivan. Ten si místo v Pardubicích na začátku sezony neuhrál vůbec. Po dvou srpnových zápasech Generali Česká Cup se stěhoval do Zvolenu. S ním pak vyhrál slovenský titul.

„Skvělý pocit, být teď společně na šampionátu,“ říkal za všechny Bučko. „Proti Rusku jsme hráli celkem dobře, zejména v defenzívě. Byli jsme komfortní v obranném pásmu, Rusy jsme ani nepouštěli do velkých šancí. A když se do nějaké dostal, Julo to pochytal. Stejně chceme hrát i dál.“