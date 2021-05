Sýkora po Švédsku: Vránův gól byl spouštěč, ale pozor na uspokojení

Zápas se dlouho nevyvíjel, jak český tým potřeboval. V iSport studiu v úvodu utkání panovala shoda nad tím, že národní tým lépe do žádného utkání na letošním mistrovství světa v Rize ještě nevstoupil.

„Úvod zápasu přitom vůbec nebyl špatný. Ale soupeř byl lepší v efektivitě,“ hodnotil první periodu Marek Sýkora.

Švédové na rozdíl od české reprezentace své šance využili a dvěma góly svěřence Filipa Pešána lehce opařili. Dvě třetiny se český tým nebyl schopný prosadit. Brankář Adam Reideborn většinu střeleckých pokusů dobře viděl a držel švédský náskok. Pochytal celkem čtrnáct střel a zdálo se, že čeští kanonýři nevědí, jak na něj vyzrát.

Atmosféra ve studiu se nelepšila, ale redaktor Sportu Ondřej Kuchař neztrácel naději a připomněl, co by dělal bývalý trenér národního týmu Vladimír Vůjtek. „Chybí tomu šťáva. Jak to nakopnout? Napadá mě legendární hláška trenéra Vůjtka: Tenhle zápas je na zvracení, ale ne na pozvracení. Takže se to dá otočit,“ zakončil s důvěrou v český obrat druhou přestávku Kuchař.

Na startu třetí části hned svitla naděje. Hodně propíraný Vrána zavelel k obratu. Jeho pozice přitom nebyla od začátku zápasu jasná. Začínal jako třináctý útočník, ale později se objevoval ve druhé formaci po boku Filipa Chytila a Jiřího Sekáče a střídal se tak s Matějem Blümelem.

Jeho důležitost se ale ukázala až v přesilové hře, když na ní dostal šanci na startu třetí třetiny. „Klíčové bylo clonění před brankou. Matěj Stránský svým velkým tělem skvěle bránil ve výhledu výborně chytajícímu Reidebornovi. Jakub Vrána toho využil a trefil se nádherně,“ ocenil zlepšenou práci na brankovišti soupeře Sýkora.

Za necelé čtyři minuty pak další přesilovku využil kapitán Kovář a ve studiu stejně jako na českých hráčích bylo znát, že obrat ještě v základní hrací době není nereálný. Marek Sýkora s Ondřejem Kuchařem se shodovali, že času je ještě dost. Než stihli ohodnotit dva rychlé zásahy, přišel třetí. Rozhodující úder připravil obránce Lukáš Klok, na kterého ještě v úprku na prázdnou branku navázal Jakub Flek.

„Je třeba dát si pozor na uspokojení z dobrého obratu a skvělého výsledku,“ byl po utkání opatrný Sýkora. „Do dalších zápasů s Velkou Británií a Dánskem, byť jde o outsidery, a především se Slovenskem, musíme jít se stejným nasazením. Aby si čeští hráči nemysleli, že všechno půjde hladce,“ dodal.

Sýkora tedy nabízí českému týmu cestu, kterou se musí dát, aby byl úspěšný i dál. Zároveň je zaskočený i tím, jak se nedaří právě Švédsku, které po porážce kleslo na poslední místo skupiny A.