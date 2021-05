Klíčová bitva proti Švédsku? Experti tuší vyrovnaný boj, nuda ale nehrozí

Musejí zabrat, jiná možnost není. Pokud čeští hokejisté chtějí dál reálně pomýšlet na postup do play off na mistrovství světa v Lotyšku, musejí ve čtvrtek vyhrát nad Švédskem. Bookmakeři společnosti Chance čekají dramatický zápas, fanoušci jsou ale vzhledem k dosavadním představením týmu Filipa Pešána spíše skeptičtí. "Poté, co Švédové rozpoutali gólové tornádo proti Švýcarům, na ně sází sedmdesát procent sázkařů. Na jejich výhru je kurz 2,44:1," říká Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance, což pro české hokejisty nevěstí nic dobrého.