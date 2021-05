ONLINE: Česko - Velká Británie 4:1. Soupeř snížil, Myers využil přesilovku

Česká reprezentace poprvé v samostatné historii hraje s Velkou Británií. Pešánův tým ve čtvrtek zvládl na MS důležitý souboj proti Švédsku (4:2) a výrazně zvýšil své naděje na postup do čtvrtfinále. Poradí si i s outsiderem skupiny A? Druhá třetina nabídla celkem čtyři góly, z nichž tři vstřelili Češi (Hronek, Šulák a Chytil). Na závěr dvacetiminutovky se ale dočkali i Britové po využité přesilovce. Utkání začalo netradičně už v 11:15, na iSport.cz můžete sledovat ONLINE přenos i studio (před zápasem, o přestávkách a po zápase) s bývalým útočníkem a expertem Jakubem Koreisem.

Sledujte Studio MS na iSport.cz s Jakubem Koreisem

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:01. Klok, 20:33. Hronek, 24:29. Šulák, 32:07. Chytil Hosté: 39:38. Myers Sestavy Domácí: Will (Kváča) – Hronek (A), D. Musil, Klok, D. Sklenička, Šustr, Šulák, Hájek – Zadina, Jan Kovář (C), D. Kubalík – J. Vrána, Chytil, Sekáč – Lenc, Špaček, M. Stránský – Flek, R. Hanzl (A), Smejkal – Blümel. Hosté: Whistle (Bowns) – Richardson (A), Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Clements, Ehrhardt, Jones – Dowd (A), Connolly, Kirk – Hammond, Perlini, Lake – J. Phillips (C), Myers, Davies – Betteridge, Lachowicz, Ferrara – Long. Rozhodčí Frandsen (DEN), Nord (SWE) – Kroyer (DEN), Lundgren (SWE). Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Švýcarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 3. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 4. Dánsko 5 2 1 0 2 12:11 8 5. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 6. Česko 4 1 1 0 2 12:13 5 7. Velká Británie 5 1 0 1 3 9:19 4 8. Bělorusko 5 1 0 1 3 10:17 4

Bilance zápasů hokejové reprezentace s Velkou Británií

Češi se s Velkou Británií v novodobé éře českého hokeje potkají vůbec poprvé. Není také divu, když se Britové do elitní skupiny mistrovství světa vrátili v roce 2019 po dlouhých 25 letech. Při detailnějším pohledu do historie ale nalezneme kromě deseti vzájemných střetnutí československé a britské reprezentace i několik významných úspěchů mužstva z Britských ostrovů.

Patří mezi ně především zlatá medaile z olympijských her v Ga-Pa v roce 1936 nebo čtyři tituly mistrů Evropy v letech 1910 - 1938. Britové zkrátka v první polovině 20. století patřili mezi světovou hokejovou špičku. To potvrzuje i vyrovnaná vzájemná bilance s československou hokejovou reprezentace. Z deseti duelů pět vyhráli Britové a pět českoslovenští hokejisté. Poslední střetnutí na velké akci? Na ZOH 1948 ve Sv. Mořici Češi v čele s Vladimírem Zábrodským porazili Británii 11:4 a později si z olympijských her odvezli stříbrné medaile, Britové skončili po výhrách nad Rakouskem, Itálií a Polskem šestí.

Rozvoj hokeje na Britských ostrovech v posledních letech dokazuje i další pokořený milník z roku 2018. Tehdy byl Liam Kirk, aktuálně jeden z nejlepších střelců MS v hokeji, draftován jako první britský hokejista do NHL.

Program MS v hokeji 2021 >>