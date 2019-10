Petr Čech poprvé jako hokejista! Stylově vychytal výhru na nájezdy | iSport.cz

Že by symbolicky? Jeden z nejlepších fotbalových brankářů všech dob vybojoval největší úspěch kariéry, triumf v Lize mistrů, díky vychytaným penaltám. A hned při své premiéře v hokeji zápas došel na penalty…

Po té poslední, kterou chytil, zapumpoval rukama, spoluhráči se k němu sjeli. Vítězství! Guildford Phoenix v domácím prostředí zvítězil nad mužstvem Swindon Wildcats 2 v poměru 3:2. Aby toho nebylo málo, 37letý ve světě nejznámější Čech byl oceněný jako nejlepší hráč týmu. Tomu se říká premiéra á la Petr Čech. Fanoušci ihned začali po sociálních sítích sdílet video chyceného nájezdu. Byl to hit.

Penalty shots. Sudden death. Wildcats must beat Cech to avoid defeat. Can you guess what happens next? #cfc pic.twitter.com/4Et0IrXNC0 — Liam Twomey (@liam_twomey) October 13, 2019

Byl to večer na předměstí Londýna blázinec. Jindy poklidný provinční hokejový klub ve čtvrté lize začal pulsovat. Rázem se stal středem hokejového zájmu.

„Strhla se obrovská lavina po celém světě, což asi nikdo nečekal,“ přiznal sám Petr Čech. Nastoupil s maskou, na níž má část znaku Chelsea, fotbalového klubu, s nímž spojil největší část kariéry a teď tam pracuje jako poradce a guru, a dělo, symbolizující Arsenal. Tedy klub, v němž naposledy chytal.

Nezapomněl ani na podobiznu Dominika Haška, možná nejlepšího hokejového brankáře všech dob. Měl i stejné číslo. 39, právě na počest olympijského šampiona z Nagana. Na rozdíl od něj ale lapačku drží v pravé ruce.

„Chytat hokej? Je to odvážný cíl. Ale když ho to baví, proč ne? Určitě je to velký profík. A když si dá nějaký cíl, půjde si za tím,“ řekl o Čechovi před časem sám Dominátor.

V klubu sídlícím na předměstí Londýna se chtělo akreditovat 150 redakcí, ale nakonec z nich vybrali jenom třicet. Víc se dovnitř nenacpalo.

Stadion pro 2 200 fanoušků žil více než kdy jindy, byl slušně zaplněný, i když ne úplně do posledního místa. Je znát, že hokej prostě v Anglii v konkurenci jiných sportů zůstává otloukánkem. I když právě faktor Čech by to mohl změnit. To jasně ukázal hned první zápas.

Všichni už při rozbruslení skenovali muže, jenž se proslavil ve fotbalové bráně. Teď se snažil ucpat tu hokejovou. Jedna z fanynek psala nadšeně na Twitter: „Ten Čech to docela dává, co?“ A umístila k tomu video, jak se fotbalová legenda mrská při rozcvičce a suverénně chytá jeden puk za druhým. Hlavně lapačku měl Čech velmi rychlou.

Petr Cech smashing it!🏒 (Eh, I think). pic.twitter.com/avCXDWXKP3 — Frida Fagerlund (@fagerlundfrida) October 13, 2019

Kvality potvrdil i během utkání, inkasoval dvakrát. Zápas šel do prodloužení, v němž žádný puk nepustil. A následovaly penalty, jeho parketa. A že to není trávník? Ale led? No a co… Tohle je prostě Petr Čech.

„Abych řekl pravdu, nepřekvapuje mě, že bude chytat. Zažil jsem ho na exhibici Martina Havláta a bylo na něm vidět, jak je do toho zažraný. O hokeji věděl všechno,“ říká bývalý brankář z NHL Ondřej Pavelec.

Čech se láskou k hokeji nikdy netajil. Teď ji přetavil v realitu. Zvykejte si. Petr Čech, hokejový brankář. Začal výhrou. Co přijde dál?

„Na první ostrý start se těším. Celou dobu, co jsem měl možnost s Guildfordem trénovat, jsem nemohl hrát zápasy. Je skvělé, že si to teď můžu vyzkoušet, a doufám, že to dobře dopadne,“ řekl Čech pro svou agenturu Sport Invest ještě před utkáním.

Ano, dopadlo to dobře.