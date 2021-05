SÁZKAŘSKÉ TIPY: Češi dají Brity o více gólů, kdo by mohl pobrat body?

Čeští hokejisté skalpem Švédů značně zvýšili své šance na postup do čtvrtfinále. V sobotu si to rozdají s outsiderem z Velké Británie. Hokejový trpaslík ovšem na šampionátu několikrát překvapil a momentálně má na kontě už čtyři body. Redaktor deníku Sport Ondřej Kuchař přesto věří, že Britové nebudou pro Čechy rovnocenným soupeřem. O kolik branek by soubor Filipa Pešána měl zvítězit, a kteří hráči si vylepší své osobní statistiky? Na to se podívejte v SÁZKAŘSKÝCH TIPECH.