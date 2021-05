Od úterý i s fanoušky! Lotyšská vláda schválila diváky na šampionátu

Hokejové mistrovství světa v Lotyšsku se bude nakonec přece jen dohrávat s diváky v ochozech. Do obou arén budou moci fanoušci přijít v omezeném počtu. Ve čtvrtek to s platností od úterý 1. června schválila lotyšská vláda. ČTK to v pátek potvrdil člen Rady Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Petr Bříza.

Rozhodnutí znamená, že za přítomnosti diváků se budou v lotyšské metropoli Rize hrát již závěrečné zápasy obou základních skupin, jejichž program se uzavře právě v úterý. Arena Riga, v níž se odehrají dva zápasy čtvrtfinále a od semifinále pak i celý zbytek turnaje, bude přístupná pro 2660 diváků, Olympijské sportovní centrum, kde hrají i čeští hokejisté, má omezenou kapacitu 1000 diváků.

„Mohu potvrdit, že vše je na dobré cestě a diváci budou moct do hlediště. V návaznosti na čtvrteční rozhodnutí lotyšské vlády nyní probíhají jednání, za jakých podmínek se návrat diváků do ochozů uskuteční, jak bude všechno zajištěno, zda budou moct přijít jen očkovaní lidé a ti, co covid prodělali, a podobně. Je třeba to všechno přesně specifikovat a nastavit,“ vysvětlil Bříza.

Ještě krátce před začátkem MS se zdálo být nepravděpodobné, že by se alespoň jeho vyvrcholení mohlo uskutečnit za přítomnosti diváků, jak předtím doufali organizátoři i zástupci IIHF. Před týdnem však svitla naděje, když prezident tamní hokejové federace Aigars Kalvitis řekl, že reálná se zdá být účast fanoušků v arénách už od druhé poloviny tohoto týdne.

Nakonec dostanou diváci zelenou o pár dnů později. Právě v úterý se může rozhodovat o dalším osudu českého týmu na šampionátu. Bitva se Slováky na závěr skupiny může být přímým soubojem o postup do čtvrtfinále, které je na programu ve čtvrtek.

SÁZKAŘSKÉ TIPY: Dvou bodů by proti Britům mohlo dosáhnout několik Čechů