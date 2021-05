Slovák z Liberce pyká za plivanec. Řekl, jak to bylo: Omluva jako přiznání

„Mrzí mě, že jsem oslabil tým,“ říkal Rosandič v rozhovoru pro sport.sk. „Je to bizarní situace. I trenér Craig Ramsay se mě ptal, jestli to byl úmysl. Odpřísahal jsem mu, že ne. Kolikrát v životě se mi stalo, že jsem si podobně odplivl a nechtěně jsem trefil spoluhráče, který tím směrem právě jel. To se v hokeji stává. Nejvíc mě štve, že jsem oslabil mužstvo a proti Dánsku nemůžu nastoupit.“

Inkriminovaná situace se stala v 52. minutě duelu se Švýcary (1:8). Rosandič si po střetu a rozmíšce s Jonasem Siegenthalerem odplivnul a slina skončila na rukávu beka New Jersey Devils. Ten by si toho podle Rosandiče ani nevšimnul, kdyby se mu hned neomlouval.

„Vyloučili mě (nedovolené bránění) a směřoval jsem na trestnou lavici,“ popisuje Rosandič. „Mezi mnou a hráčem byl rozhodčí. Bohužel, v té chvíli jsem si odplivnul, což je zlozvyk mnohých hokejistů. Otočil jsem hlavu bokem, zpoza rozhodčího vyjel hráč a plivanec mu skončil na rukávu. Hned jsem mu ho utřel a omluvil se.“

Zastání má u spoluhráčů i Šatana

Podle slovenského beka by si toho Siegenthaler ani rozhodčí nevšimli. „Nebyl v tom úmysl a hráč to viděl, až když jsem ho na to upozornil. V té chvíli na mě začal křičet, že jsem ho poplival. Snažil jsem se mu vysvětlit, že to byla nešťastná náhoda. Až tehdy rozhodčí, který to vůbec neřešil, zpozorněl. Viděl, jak se mu omlouvám a po poradě mi dali vyšší trest.“

Podobně se vše snažil Mislav Rosandič vysvětlit u disciplinární komise. „Ukázali mi video, kde bylo vidět, že jsem vyjel zpoza rozhodčího a Siegenthalera. Mít hlavu o pět centimetrů jinde, padne plivanec na led. Na videu nebylo vidět skoro nic, kdybych chtěl, mohl jsem zatloukat. Ale řekl jsem, jak to bylo. Omluvou jsem se i přiznal.“

Od komise prý odcházel s dobrým pocitem. „Vypadalo to, že moji verzi vzali. Pak přišla stopka pro mě i pro Kristiána Pospíšila. Přitom on nikoho nezranil. Bělorus Komarov v našem prvním zápase fauloval Šimona Nemce ještě hůř a nedostal nic.“

U spoluhráčů i vedení týmu má Mislav Rosandič zastání. Věří mu i svazový šéf a generální manažer reprezentace Miroslav Šatan. „V NHL prý sám zažil, jak si hráči plivají do tváří, ale tohle nebyl úmysl!“ opakuje Rosandič. „I spoluhráči vědí, jak to bylo. Myslím, že mi věří. Mrzí mě, že jsem oslabil tým.“

O to větší motivaci prý bude Rosandič mít po stopce. Kromě Dánska ještě Slováky čeká v neděli Švédsko (19.15) a v úterý Česko (15.15). „Vzpomněl jsem si, jak mi na mistrovství světa do 18 let zlomili loktem čelist. Vypichoval jsem puk, soupeř přijel z mrtvého úhlu, zlomil mi čelist na dvou místech a nedostal stopku ani jeden zápas. Bohužel, jsme malá země, zřejmě nám úspěch nepřejí. Proto to musíme sami změnit na ledě.“

