Dvougólový Šulák: Po výhře je jedno, kdy se začíná. Góly byly podobné

Ze šesti branek dnes čtyři přišly od obránců. Bylo to dané tím, jak nízko jste byli schopní stáhnout britskou obranu?

„My jsme si před utkáním řekli, že útočníci půjdou před branku a obránci to budou okamžitě nahazovat. Z toho vždycky něco vznikne. Buď dorážka, nebo to rovnou obránce prostřelí. Pro nás je to pochopitelně od modré snazší, když před brankou máme dalšího našeho hráče.“

Vy sám jste se trefil dvakrát. Souhlasíte, že obě vaše branky byly vcelku podobné?

„Byly. V obou případech kluci skvěle udrželi útočné pásmo a já si vždy najel a křiknul o přihrávku na střed hřiště. Kluci mě skvěle našli a já jen zakončoval.“

Britové jsou poměrně netradiční soupeř, mezi elitu se probojovali až před dvěma lety. Jak osobně jejich výkony vnímáte?

„Tady není lehkého utkání. Všichni se snaží hodně bruslit a jsou šikovní. Jde především o nás, jak k tomu přistoupíme, zda se na to připravíme, dodržujeme systém a hrajeme jeden za druhého. Jde o dělání malých věcí, které nejsou tolik vidět, ale v konečném důsledku zápasy rozhodují.“

Přišlo mi, že jste k tomuto utkání přistoupili od první minuty daleko soustředěněji než třeba k utkání s Běloruskem, přitom jde výkonnostně o dost podobné soupeře.

„Je hrozně rozdílné, kdy se podaří vstřelil první branka a odskočíte do vedení. To se pak hned hraje lépe. Ale my se snažíme hrát každý z těch zápasů stejně. Dobře odzadu s tím, že dostáváme puky na útočníky. A ti už si s tím dovedou poradit, máme tu šikovné hráče. My jen musíme rychle pokračovat v tom jim to rychle dávat od nás, od obránců.“

První dvě prohry s Ruskem a Švýcarskem zvýšily tlak na celé mužstvo. Přinesly poslední tři dobré výsledky kromě radosti i velký pocit úlevy?

„My jsme si k tomu všichni řekli své, po těch úvodních dvou prohrách. A snažíme se do utkání především dobře vstupovat, makat celých šedesát minut a moc se neohlížet okolo sebe. Je jedině dobře, že jsme nyní uhráli tři výhry v řadě. Pomůže to.“

Vaše utkání začínalo 15 minut po dvanácté. Vyhovoval vám tenhle nezvyklý čas?

„Sám jsem na to byl zvědavý, ale myslím, že jsem to nijak nepociťoval. Když pak hrajete, tak nevnímáte, kolik je hodin a ani tělo mi nijak nenaznačilo, že by to bylo hodně brzo. Takže vlastně nemůžu říct, že bych to výrazně pocítil.“

Tak jinak, řekl byste, že je lepší mít brzy zápas za sebou, nebo se spíše celý den koncentrovat a večer na to vlétnout, jako tomu bylo doteď?

„Já osobně mám radši, když to máme odehrané dřív a máme poté čas. Ale je to asi jedno, moc na tom nezáleží. Pokud se vyhraje, tak je nakonec jedno, v kolik na to jdete.“