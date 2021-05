ONLINE: Švédsko vyrovnalo proti Slovensku. Finsko - Lotyšsko 2:1

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 00:36. Bertschy, 18:01. Vermin, 21:09. Andrighetto, 32:15. Hofmann, 52:03. Vermin, 57:43. Herzog Sestavy Domácí: Šostak (22. Kolosov) – Lisovec, Chenkel (A), Znacharenko, Antonov, Falkovskij, Jerjomenko, Solovjov, Šinkevič – Protas, Stefanovič, Šarangovič (C) – Lopačuk, N. Komarov, Drozd – Děmkov, Platt (A), Kodola – S. Kosticyn, Klimovič, Belevič. Hosté: Genoni (Berra) – Diaz (C), Geisser, Loeffel, Siegenthaler, Untersander (A), Moser, Alatalo – Praplan, Hofmann, Corvi – Ambühl, Hischier (A), Kurashev – Meier, Vermin, Andrighetto – Scherwey, Herzog, Bertschy – Rod. Rozhodčí Bjork, Nord – Kroyer, Yletyinen Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Hokejisté Švýcarska vyhráli na mistrovství světa v Rize nad Běloruskem 6:0 a mají na dosah postup do čtvrtfinále ze skupiny A. Stačí jim k postupu i zisk bodu v úterním závěrečném utkání s Velkou Británií či zaváhání Švédska nebo České republiky. Bělorusové o teoretickou naději na play off definitivně přišli.

„Bylo to důležité. Chceme vyhrát každý zápas, ale bojujeme o nejlepší pozici pro play off. Myslím, že stále máme malou naději skočit i první,“ řekl švýcarský útočník Christoph Bertschy.

Švýcaři se ujali vedení hned po 36 sekundách. Využili i toho, že se obránce Kristian Chenkel po předchozím ataku Tristana Scherwey a Fabriceho Herzoga nemohl plně zapojit do hry a Bertschy po Herzogově přihrávce překonal Konstantina Šostaka. Otřesený Chenkel už do zbytku zápasu nezasáhl.

„Jsme zklamaní z toho, jak jsme vstoupili do zápasu. Všichni jsme chtěli vyhrát, bojovat do konce, ale inkasovaný gól v prvním střídání nás poznamenal na zbytek utkání. Vzalo nám to energii,“ řekl běloruský útočník Jegor Šarangovič.

Vyrovnat mohl v 8. minutě v přesilové hře Michail Stefanovič, kterému nabil Nikita Komarov, ale Leonardo Genoni zasáhl pravým betonem. V závěru úvodní třetiny zvýšil po střele Tima Meiera z dorážky Joël Vermin.

Po 69 sekundách druhého dějství se trefil z levého kruhu Sven Andrighetto a Šostaka vystřídal v brance Alexej Kolosov. Brzy jej prověřil Vincent Praplan a devatenáctiletý gólman Dinama Minsk si poradil i se střelou Andrighetta.

Ve 33. minutě už ale nemohl zasáhnout po spolupráci Enza Corviho s Grégorym Hofmannem, který zamířil do odkryté branky a připsal si pátou branku na turnaji. Další mohl přidat před druhou pauzou v přesilovce, ale tentokrát z úhlu neuspěl.

I v závěrečném dějství měli Švýcaři jasnou převahu a v 53. minutě zvýšil Vermin, který proměnil Meierovu přihrávku a polepšil si v utkání na tři branky a jednu asistenci. Výsledek dovršil v čase 57:43 ve vlastním oslabení po akci Nica Hischiera Fabrice Herzog. Genoni díky 20 úspěšným zákrokům udržel poprvé na turnaji čisté konto.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:15. Sörensen Hosté: 19:08. Cehlárik Sestavy Domácí: Reideborn (Fasth) – Tömmernes (C), Nygren, Dahlbeck (A), Sellgren, Pilut, Pudas, Lööv – P. Lindholm, O. Lindberg, Rakell (A) – A. Kempe, Sörensen, M. Kempe – Lundeström, Hållander, Olofsson – Friberg, Frödén, Wingerli – Rasmussen. Hosté: Húska (J. Hudáček) – Kňažko, Gernát (A), Rosandić, Gachulinec, Bučko, Ďaloga (C), Jánošík, Grman – Lantoši, Hrivík (A), Cehlárik – Krištof, Studenič, Pospíšil – Skalický, Kelemen, Miloš Roman – Buc, Liška, Slafkovský. Rozhodčí Schrader, Tscherrig – Obwegeser, Seewald Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12 2. Švýcarsko 6 4 0 0 2 21:14 12 3. Slovensko 5 4 0 0 1 13:12 12 4. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8 5. Dánsko 6 2 1 0 3 12:13 8 6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 7. Velká Británie 6 1 0 1 4 10:25 4 8. Bělorusko 6 1 0 1 4 10:23 4

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:31. Miceli Hosté: 02:33. Perfetti, 08:04. Mangiapane, 11:33. Stecher, 11:56. Henrique, 34:48. Mangiapane, 37:28. Comtois, 55:54. Pirri Sestavy Domácí: Fazio (12. Fadani) – Pietroniro, Trivellato, Glira, Spornberger, Miglioranzi, Casetti, Marchetti, Gios – Miceli, Petan (A), Frank (C) – Hochkofler, Giliati, Andergassen – Gander, Bardaro, Frigo (A) – Pitschieler, Deluca, Magnabosco. Hosté: Hill (DiPietro) – S. Walker, Ferraro, Power, Stecher (A), Bernard-Docker, Beaudin, Schneider – Henrique (C), Co. Brown (A), Mangiapane – Vilardi, N. Paul, Comtois – Danforth, Hagel, Bunting – Foudy, Anderson-Dolan, Perfetti – Pirri. Rozhodčí Ansons (LAT), Vikman (FIN) – Hynek, Ondráček (oba CZE) Stadion Riga Arena

Hokejisté Kanady deklasovali na mistrovství světa v Rize poslední tým skupiny B Itálii 7:1 a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Na závěr skupiny vyzvou obhájce titulu Finy a k účasti ve vyřazovacích bojích budou potřebovat i souhru ostatních výsledků. Italové jsou i po šestém utkání v Lotyšsku bez bodu. Dva góly a dvě asistence si připsal Andrew Mangiapane, čtyři nahrávky nastřádal další útočník Connor Brown.

„Když se podíváte zpátky na poslední tři naše zápasy, které jsme vyhráli, hráli jsme tak, jak chceme hrát i v úterý. Rozjížděli jsme se na turnaji pomalu, ale na těchto třech výhrách už můžeme stavět. Musíme i nadále růst jako tým, být soudržní a držet se našeho systému,“ uvedl kanadský útočník Sean Walker.

Zámořský tým neponechal nic náhodě a rychle začal plnit úlohu jasného favorita. V třetí minutě vypadl italskému brankáři Faziovi puk po tečované střele přímo před Perfettiho, jenž měl snadnou práci. Na začátku deváté minuty si Mangiapane pohrál v situaci jeden na jednoho s bránícím Glirou a zakončením po ledě zvýšil na 2:0.

Ve 12. minutě zasadili Kanaďané soupeři dva údery během 23 sekund. Nejprve pálil z pozice těsně za kruhy přesně Stecher, jehož střele pomohla ke gólu branková konstrukce. Po něm předvedl parádu Henrique, když se trefil bekhendem pod horní tyčku. Tím skončilo účinkování Fazia v zápase, nahradil ho Fadani.

Po polovině duelu se dočkali gólu také Italové. Miceliho sice vychytal Hill, kanadský brankář ho ale následně přidržel v brankovišti a z dorážky ho trefil Pitschieler. Od Miceliho se puk odrazil do branky, platnost gólu potvrdili sudí i po kontrole u videa. Ještě do druhé přestávky odpověděli Mangiapane a v početní výhodě Comtois.

„Je pro nás moc důležitým hráčem,“ řekl Cole Perfetti o Mangiapaneovi, jenž stihl za tři odehrané zápasy v lotyšské metropoli sedm bodů za čtyři góly a tři nahrávky. „Přijel a navázal na dobrý rok, který měl v Calgary. Jde o hráče, který umí dávat góly. Dodává nám tu jiskru, kterou jsme potřebovali. A jsme šťastní, že ho tu máme,“ dodal Perfetti.

V úvodu třetí části zářil Fadani, proti kterému neuspěli Henrique ani Hagel. Po jeho zakončení nedokázal dorazit Fadanim vyražený kotouč do odkryté branky Anderson-Dolan. Přestože Kanaďané dohrávali v tréninkovém tempu na půl plynu, měli i další příležitosti, ale mezi střelce už se prosadil pouze Pirri v 56. minutě.

„Musíme být rychlí v přechodu do útoku a nedržet dlouho puk. V prvních třech zápasech jsme ho předržovali moc dlouho a zaplatili jsme za to, zatímco v těch dalších třech utkáních už jsme si puk dávali mnohem rychleji a o to rychlejší byl pro nás také přechod středního pásma. To byl také klíč k našemu úspěchu,“ uvedl Perfetti.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:06. Mäenalanen, 35:39. Pakarinen Hosté: 18:39. Dzierkals Sestavy Domácí: Säteri (Olkinuora) – Sund, Seppälä, Määttä, Kaski, Pokka, Ohtamaa (A), Nousiainen, Lindbohm – Anttila (C), Tiivola, Mäenalanen – Lundell, Ojamäki, Ruotsalainen – Innala, Kontiola (A), Pakarinen – Ruohomaa, J. Karjalainen, Turunen. Hosté: Kalninš (Punnenovs) – Balinskis, Rubins, Sotnieks, Cibulskis, Freibergs, Zile, Skvorcovs, Jaks – Krastenbergs, Abols, Keninš (C) – Darzinš, Dzierkals, Indrašis (A) – Karsums, M. Redlihs (A), Džerinš – Marenis, Rihards Bukarts, Roberts Bukarts. Rozhodčí Bruggeman (USA), Fraňo (CZE) – McCrank (CAN), Oliver (USA) Stadion Arena Riga