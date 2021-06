Pavouk MS v hokeji 2021: Kanada - Finsko 3:2p, bronz slaví Američané

Gól v prodloužení tři na tři završil play off MS v hokeji 2021. Kanada udolala Finsko 3:2 a slaví zlato, bronz brali po jasné výhře nad Německem Američané. Už ve čtvrtek se rozhodlo o tom, že mezi medailisty nebudou Češi, kteří ve čtvrtfinále play off padli s Finskem. Projděte si výsledky pavouka play off.