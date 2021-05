Slovensko cítí křivdu! Neodpískaly se fauly, řekl Gernát po Švédsku

Slovensko si na postup do čtvrtfinále mistrovství světa musí počkat. Švédové existenční duel, první k odvrácení historické blamáže, vyhráli 3:1. Dva góly dali z přesilovek, jeden do prázdné. Slovensko může dnes mezi osm nejlepších poslat Rusko, pokud sebere Švédům alespoň bod. Nebo si musí čtvrtfinále v úterý uhrát ve federální bitvě proti Česku.

Postup jim utekl mezi prsty. Slováci hráli proti Švédům dobrý zápas, rozhodly přesilovky. Zatímco borci trenéra Craiga Ramsayho se v nich neprosadili, speciální formace Švédů obstaraly všechny góly.

„Velmi vyrovnaný zápas,“ komentoval Martin Gernát pro Českou televizi. „Na konci, posledních deset minut, jsme se dostávali do šancí, byly tam na nás tři neodpískané fauly. Švédové přesilovku dostali, dali z ní druhý gól (52. minuta), to nás zlomilo. Na konci jsme se snažili vyrovnat, ale bohužel si to už pohlídali.“

Kromě přesilovek pohořeli Slováci na proměňování šancí. Měli jich dost. „Měli jsme dotlačit puk za bránu,“ přitakal Gernát. „Do šancí jsme se dostávali, skákalo nám to po brankovišti, nedokázali jsme puky trefit. Velká škoda.“

Švédové v Rize odvrací historickou blamáž. Stále jim hrozí, že se poprvé v historii nedostanou mezi osmičku nejlepších. Proti Slovensku měli jasný plán: „Zastavme bodového krále!“ upozorňoval švédský web svt.se na klíčového borce slovenské reprezentace Marka Hrivíka. Ve švédském Leksandu se s Peterem Cehlárikem nabili sebevědomím a na mistrovství světa ho zhusta prodávají. Hrivík ovládl bodování základní části SHL (14+37), Cehlárik byl jedenáctý (20+20). V Rize si role prohodili. Cehlárik vede kanadské bodování šampionátu (4+5), proti Švédům otvíral skóre. Hrivík, který hraje s drobným zraněním přes bolest, má 6 bodů (2+4).

„Když odstavíte od puku Hrivíka, Cehlárik sám neudělá nic. Zaměřte se na Hrivíka,“ radil i Björn Hellkvist, tréner Leksandu prostřednictvím listu Aftonbladet. „Víme, že Slováci mají zručné hráče, v kádru jich je víc, ale tihle dva vyčnívají,“ přitakal obránce Magnus Nygren z Davosu. „Samozřejmě jim budeme věnovat zvýšenou pozornost. Kluci je z ligy znají, takže si nemyslím, že to bude problém.“

Klíčové borce se jim uhlídat podařilo. Byť si právě Nygren v 19. minutě smolně srazil Cehlárikovo nahození. Díky přesilovkám ovšem dokázali skóre otočit. A živí šanci na čtvrtfinále.

Slováci o něj budou bojovat bez útočníka Pavola Skalického. Předem byl domluvený, se po Švédech z rodinných důvodů vrací domů. Dnes sedá na letadlo, do Rigy už se vracet nebude, podle všeho má naplánovanou svatbu.

„Pavol má už delší čas naplánovanou životní událost, která mu neumožňuje dohrát šampionát do konce,“ informoval HockeySlovakia.sk. „I přes neodkladné osobní záležitosti ukázal velké odhodlání reprezentovat národní tým v Rize.“

Skalický, bývalý útočník Mladé Boleslavi, v šesti zápasech nebodoval. Byl u čtyř inkasovaných gólů. „Pavlovi chceme poděkovat za to, že nám pomohl k zisku důležitých bodů,“ řekl asistent generálního manažera Oto Haščák. „Jeho přístupu k reprezentaci si vážíme. I proto jsme se dohodli, že po zápase se Švédy může z osobních důvodů opustit národní tým.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:15. Sörensen, 51:38. Olofsson, 59:48. Lundeström Hosté: 19:08. Cehlárik Sestavy Domácí: Reideborn (Fasth) – Tömmernes (C), Nygren, Dahlbeck (A), Sellgren, Pilut, Pudas, Lööv – P. Lindholm, O. Lindberg, Rakell (A) – A. Kempe, Sörensen, M. Kempe – Lundeström, Hållander, Olofsson – Friberg, Frödén, Wingerli – Rasmussen. Hosté: Húska (J. Hudáček) – Kňažko, Gernát (A), Rosandić, Gachulinec, Bučko, Ďaloga (C), Jánošík, Grman – Lantoši, Hrivík (A), Cehlárik – Krištof, Studenič, Pospíšil – Skalický, Kelemen, Miloš Roman – Buc, Liška, Slafkovský. Rozhodčí Schrader, Tscherrig – Obwegeser, Seewald Stadion Olympic Sports Centre, Riga