Našli Slováci Jágra? Slafkovský udivuje figurou, myšlením i technikou

V jednom už Mariána Gáboríka překonal. Slovenský útočník Juraj Slafkovský je v sedmnácti letech historicky nejmladším reprezentantem, střelcem i účastníkem na mistrovství světa. Dorovnat by ho mohl i v draftu. Gáborík byl v roce 2000 trojka, žádný ze Slováků nebyl výš. Slafkovský, bývalý útočník Mountfieldu HK, by mohl být v elitní trojce výběru příští rok. Generační talent, kterého figurou i dovednostmi dokonce přirovnávají k Jágrovi, se dnes na mistrovství světa postaví Čechům. „Chceme jim oplatit prohry z přípravy,“ hlásí nebojácně.

První reprezentační gól mezi dospělými vstřelil v sedmnácti letech a 22 dnech. Hned při své premiéře v národním týmu rozhodl v prodloužení o přípravném vítězství nad Lotyšskem (1:0). Na mistrovství světa v Rize zatím Juraj Slafkovský na první trefu čeká. Odehrál čtyři zápasy, na brány soupeřů poslal 12 ran. Šancí mívá dost, dokáže je i parťákům připravovat.

„Měl jsem hodně šancí, ale nedal jsem gól, jsem smutný,“ říkal po prohře se Švédskem (1:3). Ale není to o mně, je to o týmu a o tom, aby se nám povedlo naplnit společný cíl, kterým je čtvrtfinále. Mohl jsem skórovat, i jsem měl, ale nevyšlo to. Na Čechy se musíme připravit ještě líp a oplatit jim prohry z přípravy.“

Slafkovský na Slovensku platí za generační talent. Košický rodák se na brusle postavil v pěti letech. A přestože pak hokej ještě dlouho kombinoval s florbalem (s Florko Košice má pět mládežnických titulů), bylo jasno. „Byl to záblesk radosti,“ popisovala máma Gabriela první Jurajův trénink pro deník SME. „A trvá dodnes.“ Sama sice doufala, že by syn mohl navázat na její plaveckou kariéru, ale hokej má přednost.

V rámci projektu HMS Select (Hokejová mládež Slovenska) se Slafkovský zúčastnil několika mládežnických turnajů v Quebecku nebo v Chicagu, ve čtrnácti vyrazil do světa. Nejdřív to zkoušel v prestižní akademii v Salzburgu, ale tam vydržel jen tři měsíce. A stěhoval se do Hradce Králové.

„Tréninkové podmínky a zázemí bylo v Rakousku vynikající, ale kvalita rakousko-maďarské ligy slabá, dvojciferné výsledky nebyly žádným překvapením,“ popisoval táta Juraj. „Chyběla větší konkurence.“ V Hradci to podle táty bylo lepší, syn tam dokončil i základní školu. „Lidé z klubu i ze školy nám vyšli vstříc,“ pochvalovala si i máma Gabriela. „Zázemí skvělé po všech stránkách.“

V Hradci byl Slafkovský vidět, z 29 zápasů v kategorii U16 nasbíral 56 bodů (24+32). S Šimonem Marhou patřili k nejlepším. Po sezoně se stěhoval do Finska. S obránce Samuelem Kňažkem (18), který je teď na mistrovství světa také, hraje v juniorském týmu TPS Turku.

Slafkovský odmalička těží z urostlé figury. V sedmnácti váží skoro metrák, měří 192 centimetrů. Když ho poprvé viděl Oto Haščák, asistent generálního manažera slovenské reprezentace, hned se mu ve vzpomínkách vybavil Jaromír Jágr .

„S Jágrem jsem hrál, když mu bylo sedmnáct a viděl jsem jeho postavu v kabině,“ říkal před šampionátem Haščák. „Slafkovský mi ho velmi připomíná. Jeho postava je dominantní, je silný v prostorách u mantinelu, odkud umí vyjet. I Jágr si pověsil dva hráče na záda, zametl s nimi v rohu a ještě připravil šanci pro spoluhráče.“ Kromě figury je Slafkovský podle Haščáka vysoko také hokejovým myšlením, technikou a předpoklady být lídrem.

I v očích zámořských skautů je Slafkovský vysoko. Stejně jako sedmnáctiletý obránce Šimon Nemec by mohl být v první desítce draftu 2022. Teď je ale zajímá jediné - uspět na mistrovství světa. Draft je vedlejší. Navíc i jejich aktuální šéf na šampionátu - generální manažer Miroslav Šatan, prošel draftem v roce 1993 až jako číslo 111. A teď je nejúspěšnějším reprezentantem Slovenska. Slafkovský s Nemcem by chtěli jít v jeho stopách.