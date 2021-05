Ručinský po bitvě s Dány: Zdlouhavý porod. Porážka by byla katastrofa

Do redakce deníku Sport zavítal v minulosti na zápasy českých hokejistů na mistrovství světa již několikrát. Návštěvy Martina Ručinského ale vždycky skončily porážkou. Ještěže nepříjemnou bilanci Češi proti Dánům zlomili, jinak by už nepřijel. Veledůležitá výhra výběru kouče Filipa Pešána v boji o čtvrtfinále se ale proti nepříjemnému soupeři vůbec nerodila lehce. Národní tým byl podobně jako proti Bělorusům v obrovské křeči a znovu musel zápas dotahovat.

Až do 46. minuty se zdálo, že Češi proti dánské zdi prohrají 0:1, čímž by naděje na účast v bojích o medaile pohasla úplně. Ručinský ale pořád věřil ve zlom. Výhru nad Dány bral jako povinnost. „Nedokázal jsem si představit, že bychom nevyhráli. Porážka by byla katastrofa, na nafackování si v kabině. Po skvělé výhře nad Švédskem by to bylo nepředstavitelné. Oddechli jsme si, ale byl to porod, zdlouhavý porod,“ ohromně si ulevil trojnásobný mistr světa.

Dramatickým momentem utkání, který si získal pozornost studia, byl bezpochyby neuznaný gól obránce Filipa Hronka v prodloužené po správném využití trenérské výzvy Dánů. Trefa po ofsajdu Dominika Kubalíka velice zaujala experta deníku Sport Ondřeje Kuchaře. „Ve studiu jsme si hned říkali, že jde o ofsajd, ale nechápu ruské čárové rozhodčí, kteří neuznali gól až po nějakých deseti minutách. Mělo se hned hrát dál,“ měl jasno hokejový redaktor Sportu

Kteří Češi by měli jít do NHL: Špaček, Sklenička, co Flek?

Pozitiva z české hry i přes vítězství hledali experti velice těžce. Po senzačním obratu nad Švédskem (4:2) doufali, že výkony reprezentace už budou jen stoupat. Není tedy divu, že po neskutečně těžkém zápase s Dánskem (podle slov Ručinského) nemohli být příliš pozitivní.

„Hráli jsme proti obrovským betonářům. Nedokázali jsme prorazit jejich obranu, strašně dlouho nám to trvalo. Byla to pro nás velice cenná facka před vrcholem šampionátu. Už jich ale bylo dost. Nalijme si čistého vína. Když nepočítáme duel s Brity, byla povedená jen jedna třetina proti Švédům. Jinak to byla víceméně bída a zklamání. Proti Dánům jsme byli více na puku a v útočném pásmu, měli více střel, ale potrápili nás,“ řekl Kuchař.

Rozhodující samostatné nájezdy zvládli čeští střelci skvěle – proměnili všechny čtyři. Nicméně reprezentační jedničce Šimonu Hrubcovi se moc nepovedly, pustil tři ze čtyř pokusů a na poslední byl vystřídán Romanem Willem, jenž národnímu týmu zařídil druhý bod.

Střídajícímu Hrubcovi experti nic nevyčítali, většinu zápasu prostál v brankovišti, čelil jen 13 dánským střelám. „Šimon to měl strašně těžký. Musel být ztuhlý po celém zápase, a pak najednou měl chytat nájezdy. Úlohu v utkání splnil, ale v nájezdech se asi úplně necítil,“ domníval se Ručinský.

Legenda českého hokeje si stála za tím, že nervní, ale přeci jen dotáhnutý obrat nad Dánskem vypověděl o dobrém charakteru Pešánova mužstva. V úterním závěrečném utkání skupiny A proti Slovensku Ručinský Čechům věří. Očekává, že budou chtít Slováky porazit, předvést mnohem lepší výkon než v posledním zápase. Je přesvědčený, že zlepšený výkon by reprezentaci pomohl před čtvrtfinále, ve které doufá, že uvidí.

Ve studiu iSport.cz na utkání se Slovenskem vystřídá Ručinského zkušený expert Marek Sýkora, jehož doplní redaktor Sportu Miroslav Horák a moderátor Tomáš Zetek.

Ručinského pětka: koho by vybral do své lajny snů?

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:23. D. Kubalík, . Chytil Hosté: 03:41. Nicklas Jensen Sestavy Domácí: Hrubec (5. nájezd Will) – D. Musil, Hronek (A), D. Sklenička, Klok, Šustr, Šulák, Hájek – D. Kubalík, Lenc, Jan Kovář (C) – J. Vrána, Chytil, Sekáč – Zadina, M. Stránský, Špaček – Smejkal, R. Hanzl (A), T. Zohorna – Flek. Hosté: Dahm (4. nájezd Sogaard) – Lassen (A), M. Lauridsen (C), O. Lauridsen, Jensen Aabo, Kristensen, Nicholas Jensen, O. Larsen – True, Nicklas Jensen, Meyer – Storm, Jesper Jensen, Hardt – Jakobsen, Bau Hansen, From – Madsen, Poulsen (A), Olesen – Andersen. Rozhodčí Gofman, Romasko – Lazarev, Shalagin Stadion Olympic Sports Centre, Riga