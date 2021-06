Národ asi poprvé fandil Rusákům. My pořád nedržíme systém, říká Špaček

Postavíte na Slováky nejsilnější možnou sestavu, nebo někoho pošetříte?

„Všichni víme, že už je to rozhodnuté, že jsme ve čtvrtfinále. Sestavu si ale necháme pro sebe, nebudeme ji publikovat.“

Co vás proti Slovensku čeká? Můžete popsat soupeře?

„Oni hrají stejný systém, jako bychom chtěli hrát my. Musím říct, že Slováci to ale mnohem lépe dodržují. Na tohle jsme se při poradě zaměřili. Chceme vybrat ty nejlepší hráče pro čtvrtfinále. Musíme držet, co si řekneme, ne že si tam zase půjdeme jen zahrát hokej. Takhle to nejde.“

Byl na tohle kladen v přípravě velký důraz?

„Jasně. Nevím, jestli to bylo z podcenění nebo z čeho. Pustili jsme si pár klipů, které se nám nelíbily. Mělo by to ale zůstat uvnitř týmu. Není to o trenérech, je to o hráčích, aby se navzájem respektovali. Něco si k tomu řekli už včera v šatně po první třetině.“

Filip Pešán říkal, že jste zestárli o několik let. Máte stejný pocit?

„Já musím říct, že se mi včera usínalo líp. Byl to pro nás dlouhý den, dlouhé nájezdy. Trochu to z nás spadlo. Mohli jsme se konečně vyspat s trochou klidu v hlavě. Ten večer jsme si užili, když to tak řeknu. Nebylo to ale žádné juchání.“

Jaké jsou tedy pocity den po utkání? Převládá radost z postupu, nebo pořád v hlavě bliká vykřičník z dalšího slabého výkonu?

„Řeknu to takhle, postoupit na deset bodů a mít ještě zápas k dobru… je to pro všechny velká úleva. Odrazili jsme se ode dna jednou třetinou se Švédy. Víme, že to pořád není ono. Ani zápas se Slováky nebude o ničem. Chceme dodržovat systém. Na hráče ale nebude takový tlak, kdybychom museli vyhrát, mohl by to být problém. Takhle to bude jednodušší.“

Říkal jste, že dnes chcete najít správnou sestavu na čtvrtfinále. U reprezentace jste už delší dobu, v téhle fázi už byla dřív vždy sestava ustálená. Nejste z toho nervózní?

„Na druhou stranu dřív jsme nikdy neměli tak těžké rozlosování na začátku. Po dvou zápasech jste na nule, pak získáte dva a jdete zase na těžké Švédy, se kterými hrajete o všechno. Byl to fakt těžký začátek. Se Švédy jsme zvládli jednu třetinu, je na nás, abychom to dovedli zopakovat a přenést i dál.“

Druhá skupina je taky hodně zamotaná. Sledujete, kdo by na vás mohl vyjít jako čtvrtfinálový soupeř?

„Víme, že ve hře je Finsko a USA. Finy známe o hodně lépe, hráli jsme s nimi v sezoně. Jsou to makači, dřou, dodržují systém. Tím vyhráli před dvěma lety mistrovství světa. Amerika je nevyzpytatelná, na druhou stranu by možná víc seděla našim klukům ze zámoří. Je to ale jedno, musíme se připravit na kohokoli.“

Sledovali jste včera večer společně zápas Ruska se Švédy?

„Nemáme místo, kde bychom se mohli dívat hromadně, takže jsme to sledovali tak nějak po skupinkách. Řekl bych, že včera asi poprvé v historii český národ fandil Rusákům. Spadlo to z nás. Můžeme se v klidu připravit, nejsme pod takovým tlakem.“

