Hašek o nájezdech s Dány: To jsem neviděl! Výměna? Od nás výborný tah

V tomhle oboru je mistrem. Dominik Hašek uměl čapat nájezdy jako nikdo jiný, svým umem otevřel cestu i k olympijskému triumfu v Naganu. Když v pondělí viděl penaltový rozstřel v zápase s Dány, nestačil se divit. „Že by padlo sedm gólů za sebou? To jsem snad v životě neviděl,“ reagoval legendární Dominátor pro iSport. Ocenil české střelce a okomentoval i lapačku, kterou půjčil do studia iSport TV. „Snad přinese štěstí,“ přeje si.

Když stál v brance, soupeři už se rozjížděli se strachem. Věděli, že šance na skórování při nájezdech je mizivá. Dominik Hašek při nich vládl. Gólmani Šimon Hrubec a Sebastian Dahm ale zrovna neměli den. „Hráči to provedli výborně,“ popisuje strůjce naganského zlata.

Sedm proměněných penalt za sebou, to je unikát, ne?

„No to jo, to jsem snad v životě neviděl. A že bychom dali čtyři v řadě? To taky ne. Kluci to zakončili fantasticky.“

Většinou se ujaly povedené blafáky.

„Jsem jejich zastáncem, když se provedou dobře. Hráč musí brankáře přesvědčit, že bude dělat něco jinýho, pak to změní. To udělali Robin Hanzl s Honzou Kovářem. To jsou typické blafáky. Když se povedou, krásně se na to kouká. Kluci využili toho, že předtím udělali led. Všichni to provedli výborně. Brankáře poslali jinam, povedlo se jim to perfektně.“

Co jste říkal na to, že oba týmy sáhnuly k výměně brankáře?

„Od nás to byl výborný tah, Roman Will si to skvěle pohlídal, soupeře vybruslil. Dánům to až tolik nevyšlo, Sogaard proti Chytilovi udělal takový divný zákrok, odešel mu. Měl mu tam nechat nohu, lehnout si. Myslím, že to chytit šlo.“

Takže to byla v jejich případě chyba?

„Ten jejich první brankář by to možná chytil, ale teď už je to jedno. Hlavně, že to kluci zvládli.“

Jaké to je pro gólmana naskočit po celém utkání i po prodloužení na jediný nájezd?

„Zajímalo by mě, jestli jim trenéři před nájezdy řekli, ať se pro jistotu rozcvičí, nebo je tam poslali zničehonic. Taky záleží, kolik tomu brankáři je. Pokud je někomu čtyřicet, hlavně si říká, aby si nic neudělal. Když jsem byl starší, tak jsem se při takové příležitosti rozcvičil, kdybych náhodou musel jít na led.“

Pokud vy byste byl trenérem brankářů, udělal byste takovou změnu?

„Vždycky je důležité, že musíte ty gólmany dobře znát. Vědět, jak reagují, jaké mají silné stránky. Každopádně od české střídačky to byl povedený tah. Švédové asi udělali chybu, ale člověk nikdy neví.“

Kteří Češi by měli jít do NHL: Špaček, Sklenička, co Flek?

Šimon Hrubec pustil tři nájezdy v řadě. Nemáte obavy, že to na jeho psychice zanechá stopy?

„Asi ani jemu se to nestalo, ale doufám, že ho to nějak nepoznamená. Každopádně je to nepříjemné, není to až tak obvyklé. Útočníci nájezdy trénují, takže se to stát může, nedá se nic dělat. Ale věřím, že už se to nebude opakovat, i když chybu bych v něm nehledal. Snad se z toho oklepe.“

Co vůbec říkáte na to, jak česká jednička chytá?

„Doufám, že ty nejlepší zápasy má ještě Hrubec před sebou. Chytá dobře, žádnou chybu neudělal, ale v play off se bude muset ještě zlepšit, nebo chytat minimálně stejně. Jak říkám – žádnou chybu neudělal, co jsem ho v turnaji zatím viděl. Ale možná si i sám říká, že to může být ještě lepší.“

Jak byste okomentoval české výkony? Výsledky příliš přesvědčivé nejsou…

„To ne, ale když odečteme dva první zápasy, tak jsme si vždycky dokázali najít cestu k vítězství. Zaslouženě jsme to otočili, soupeře jsme nakonec přetlačili. Dokázali jsme to, co Švédové ne. Oni se z toho bahna nevyhrabali. My jo.“

Takže i směrem k bojům o medaile jste optimista?

„Nejsem pesimista. Uvidíme, na koho narazíme. Zatím to vypadá na Finsko, nebo na Ameriku. Je to otevřený. Kdo ví, jestli vůbec postoupí Kanada. Kdyby ne, tak by to bylo bez dvou favoritů, mimo už jsou Švédové. Což je tedy obrovské překvapení. Celkově je na turnaji dost nečekaných výsledků.“

Do studia iSport TV jste půjčil lapačku, s níž jste vychytal nájezdy proti Kanadě. Jak se vám na ni takhle na dálku kouká?

„Akorát si nejsem stoprocentně jistý, jestli je opravdu z olympiády. Vím, že je z té sezony, ale jestli přímo z Nagana, to nevím…“

Každopádně je skvělé, že jste ji zapůjčil.

„Tak ať přinese klukům štěstí!“