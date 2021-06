ANKETA: Češi ve čtvrtfinále zaberou! Opory bych ale nešetřil, říká Reichel

ROBERT REICHEL

olympijský vítěz a mistr světa

1. ANO

„Nečeká nás nic lehkého. Finové jsou nepříjemní, kompaktní, disciplinovaní, nejsou moc vylučovaní. Hrají trpělivě, dodržují systém, ale když z něj vypadnou, nevědí, co dál. O gól, o dva bychom mohli postoupit. Víc to nevidím. Za našich dob, když jsme vyhrávali, dodávalo nám to sílu, i když to třeba nešlo, věřili jsme si, dokázali jsme to nějak zlomit. Teď to zažívali oni, ale pořád myslím, že v tomhle jsou trošku labilní. Pokud je rozhodíte, mají s tím problém. My jsme hráli celý turnaj pod tlakem a zatím to vždycky zvládli, což bylo dobře. Doufám, že si to kluci přenesou do čtvrtfinále.“

2. SPÍŠ ANO

„Za nás se něco takového nikdy nestalo. Neříkám, že to vyloženě byla chyba, ale kdybych byl hráč, chtěl bych hrát. A kdybych měl tu možnost, nechal bych je. Každý zápas je dobrý a v každém si můžete něco zkusit. Mohli úplně plynule střídat na čtyři lajny, něco doladit. Jestli to bylo kvůli obavám ze zranění, to se taky může přihodit kdykoli. Podívejte, Petra Kvitová. Zranila se, když blbě šlápla po tiskovce. Ale hráči přijeli na mistrovství světa, a proč? Protože chtěli. V zápase se Slovenskem o nic nešlo, na co se šetřit? Beru, když vymění gólmana, ať si odpočine. Já bych chtěl hrát.“