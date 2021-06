Ručinský po Finech: Ve hře byl chaos. Pešán namíchal smrtící koktejl

Od českých hokejistů čekal daleko víc. Bývalý vynikající útočník Martin Ručinský (50) jako host studia iSport.cz sledoval poslední představení národního týmu na šampionátu v Rize s nadějí na úspěch, ta však pohasla v prohraném čtvrtfinále s Finskem (0:1). „Měli jsme největší šanci získat medaili, bohužel se nám to nepodařilo. Nelíbil se mi herní projev. Pořádně nevím, co jsme chtěli hrát. Byl v tom chaos,“ hodnotil trojnásobný mistr světa další nezdar Čechů.

Prvního nemilého překvapení se experti ve studiu iSport.cz „dočkali“ již před startem čtvrtfinálové bitvy. Zarazila je již poosmé změněná česká sestava na šampionátu v Rize. Pro souboj s Finskem se například v první lajně vedle Dominika Kubalíka a Jana Kováře znovu objevil Jakub Vrána . Nicméně největším zaskočením byla absence kreativního centra Michaela Špačka (na mistrovství světa 1+4).

„Pro mě to byl skoro šok. Očekával jsem, že bude hrát po zápasech, které zahrál skvěle. Myslím si, že určitě do mužstva patří, pomohl by nám, ale nejsme trenéři. Je otázka, co se stalo za posledních pár dní,“ divil se Martin Ručinský . Podle informací experta deníku Sport Miroslava Horáka nestály za nenasazením Špačka žádné zdravotní důvody, při zjištění, že nehraje, se mu ale pořádně zvedlo obočí. Z následujícího představení národního týmu už ale tolik ne.

Experty sice příjemně překvapil solidní nástup do duelu o bytí a nebytí, kdy Češi v prvních osmi minutách hry Seveřany přehrávali, po nemastném a neslaném začátku se ale Finové čím dál více probouzeli a začali přebírat tempo hry na svojí stranu. I když byl Finům první gól odebrán po dlouhém přezkoumání situace na videu, vztek z neuznané branky je dlouho trápit nemusel. Od druhé dvacetiminutovky čtvrtfinále patřilo Finsku.

Bezradným Čechům, kteří se v posledních čtyřiceti minutách hned několikrát promíchali v útocích, nedovolilo takřka nic. „Byl to podivný zápas z mého pohledu. První třetina začala výborně, ale pak Finové tlak vyrovnali a ve druhé třetině začínali mít navrch. My jsme prakticky neměli nic. Třetí třetinu už Finsko jenom kontrolovalo výsledek,“ hodnotil Ručinský českou porážku.

Změny, které kouč Pešán během celého turnaje na mužstvo prováděl, podle olympijského šampiona z Nagana v klíčovém zápase k ničemu nepomohly. „V závěru jsme sice měli takový optický tlak, ale bylo to jenom kvůli tomu, že Finové už se do ničeho nehrnuli. Kdyby hráli stejně jako ve druhé třetině, tak nás jasně porazili,“ měl jasno Ručinský, jemuž český výkon přišel nejen při čtvrtečním zápase nesourodý. „Dopředu jsme neměli v podstatě nic,“ nebral si servítky padesátiletý rodák z Mostu.

Míchání s českou sestavou viděl jako velký problém i Miroslav Horák, kterému konec Pešánovy výpravy ve čtvrtfinále nepřišel zarážející, i když se snažil být až do poslední chvíle optimistický. Věřil, že pokud by se Čechům podařilo vyrovnat, výhru v prodloužení by vybojovali. Přes pevnou finskou obranu se ale čeští střelci nedostali.

„Sestavit chemický vzorec z českých lajn by nedokázal ani ten nejlepší chemik. Filip Pešán vytvořil koktejl, který se ukázal jako smrtící, ne však pro Finy, ale pro nás. Shodneme se na tom, že všichni experti, trenéři a mistři světa, které jsme oslovili, tvrdili, že s takovým týmem máme brát medaili. Tým se však na turnaji nevytvořil. Neměli jsme se o koho opřít. Byl z toho jenom chaos a binec,“ řekl zkušený hokejový expert.

Co bude podle Horáka po vyřazení následovat? „Vypadlo se ve čtvrtfinále, mluvilo se o medaili. Teď se bude určitě řešit, jestli Filip Pešán bude pokračovat u reprezentace. Je to takové klasické téma. Uvidíme, jak bude reagovat svaz. Vždycky po neúspěšném turnaji začne takový hon. Musíme se k tomu nějakým stylem postavit, ale nejprve by mě zajímalo, jaký první krok udělá svaz.“

Podle Ručinského není letošní mistrovství světa měřítkem vzestupu či úpadku českého hokeje, čekání na medaili od roku 2012 už je však dost zarážející. „Strašně jsem se bál, že kdybychom získali medaili, tak bychom se zase plácali po ramenou s tím, že český hokej děláme dobře. Sice něco děje, ale už devět let nemáme medaili. To není žádná smůla, nebo neštěstí. Musíme už něco změnit,“ dodala legenda českého hokeje. Trenéra Pešána rozebírat nechtěl, to už nechá na jiných expertech.