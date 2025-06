Ščotka o kariéře ve fotbale: Pořád ho miluju. Zajímalo by mě, jestli bych se i teď prosadil

Nejen Michal Horňák, vicemistr Evropy z roku 1996. Slavného odchovance má Vsetín také mezi hokejisty. Obránce Jan Ščotka, mistr světa z Prahy a letošní extraligový šampion s Kometou, s fotbalem v srdci Valašska začínal. A hrál ho ještě v dorostu. Kdyby se vyštrachala jeho registračka, klidně by mohl za Pazderův výběr, jenž čerstvě postoupil do MSFL, nastoupit. Ideálně na stoperu.

Fotbal rád sleduje i hraje. Dokonce se dlouho rozhodoval mezi oběma sporty. Aktuálně ovšem Ščotka ani jeden provozovat nemůže, je po operaci ramene a není jasné, jestli stihne start nové sezony. Jaký je fotbalista? „Dostanu balon a nakopnu ho dopředu, ať mám po starostech. Vzadu jsem ostrý,“ popsal s úsměvem svůj styl hry. Potěšilo ho, že jeho rodný Vsetín po dlouhé době postoupil do třetí ligy.

V dětství jste se věnoval fotbalu i hokeji, že?

„Nejdřív jsem začal s fotbalem. Někdy v šesti sedmi letech. Pak jsem začal hrát hokej a mydlil oba sporty. Dokud se to dalo stíhat. Kolem patnácti let jsem se na jednu sezonu ještě vrátil k fotbalu, protože mi jeden kamarád říkal, že je jich v mladším dorostu málo. Začalo mě to hrozně bavit a chvilku jsem tehdy váhal, jestli zůstanu u fotbalu, anebo u hokeje.“

Od té doby jste organizovanou soutěž nehrál?

„Ne. Akorát máme v Ostravě charitativní tým Šachtar Bo Ostrava. Po sezoně hrajeme čtyři pět zápasů. A každou středu tam hráváme mezi sebou. Kustod v Brně mě letos lákal do Svitávky. Říkal, že mám registračku ve Vsetíně. Nakonec jsem nestihl nastoupit a ani zajet na trénink, začínalo play off a už nebyl čas.“

Říkáte, že jste ostrý obránce. Technický fotbal vás nebaví?

„Na to nemám vlohy…Mě to bavilo i takhle. Když teď hráváme, samozřejmě se tlačím i dopředu. Ale býval jsem vždycky stoper. S odstupem času jsem spokojený, že jsem se rozhodl pro hokej. Trošku by mě zajímalo, jestli bych se dokázal prosadit i ve fotbale. Pořád ho miluju. Myslím, že rodiče byli spíš pro to, abych hrál hokej. Vsetín je hokejové město, není o čem. Ale fotbal se teď zvedá. Je super, že se postoupilo do MSFL. Já Vsetín podporuju ve všech směrech. Jezdíme sem pravidelně za rodinou a kamarády. Manželka je tu častěji než já.“

Sledujete výsledky?

„Když byl v Brně Martin Zaťovič, bavili jsme se o tom hodně. On hrával za Kozlovice, které vždycky bojovaly se Vsetínem o čelní pozice. Lanařil mě, ať se tam zajedu podívat na nějaký zápas. Zatím jsem to nestihl. Na rozcvičce s balonem Zaťa ukazoval, že to má v noze. Ze současného týmu už nikoho neznám. Vyrůstal jsem s Kubou Plškem, který je dneska v maďarském Puskási. Byl šikovný.“

Zvládl byste divizi?

„Vzal bych balon, nakopl ho do autu a šel střídat. (směje se) Trápím se i proti týmům z okresního přeboru a staré gardě. Navíc my hokejisté tam najíždíme jako na ledě…Běháme divně. Hrozně se u toho nadřu a všechno mě z toho bolí. Divize by byla na mě hodně těžká soutěž, ale kdybych neměl bolavé rameno, hned bych tam vletěl. V Ostravě se mnou hrával Šimon Stránský, který umí dobře centrovat. Dal jsem jenom jeden gól hlavou, ale je to rekord našeho týmu. Takže se tam považuju za hlavního hlavičkáře.“