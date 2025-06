Král divných skoků: Každá publicita dobrá! Fanoušek mu v Praze měřil rozběh

Zvláštní situace přitahuje. Na loňském halovém MS v Glasgow v kvalifikaci málem padl na hrábě, ale ve finále nakonec získal bronz. Předloni na venkovním světovém šampionátu v Budapešti předvedl kousek, který sociální sítě Eurosportu překřtily za „nejdivnější skok, jaký kdy uvidíte“.

„Každá forma publicity je dobrá. Jsem rád, když si mě lidé pamatují i kvůli tomuhle,“ usmíval se McLeod na Julisce. „Je to můj způsob, jak můžu ve sportu zanechat stopu. Je to dobrá věc, beru to jenom pozitivně. Dostal jsem jenom pozitivní reakce, můžu s tím žít.“

Jen sto osmdesát centimetrů vysoký Jamajčan má v dálkařském světě velice solidní jméno. Kromě z bronzu z Glasgow zapsal i čtvrté místo z MS v Budapešti. Vloni v Dauhá se s pomocí větru proletěl na krásných 852 centimetrů. A v těch karambolech je vlastně nevinně. V Glasgow šlo o chybu pořadatelů, v Budapešti prostě na prkně uklouznul.

„Je strašně malej a rychlej. Je taková neřízená střela. Rychlost mu zůstane i přes to prkno. Když jsou nešikovně udělaná prkna, tak jsou z toho karamboly,“ vysvětluje reprezentant Radek Juška. „Prkna dělají vcelku, nejsou tam dřevěné desky, které nás vždycky zastavily, ale je to z plastu. Když na ten plast zaprší, tak to na tom klouže. Hřebík se tam tak nezabodne jako do dřeva, když tam člověk v té rychlosti trošku popojede, tak už letí po hubě. Stalo se mi to při rozcvičení v Římě a člověk s tím neudělá nic, prostě letí.“

Na Julisce se McLeod dlouho trápil, nemohl trefit pořádný pokus. Až v závěrečných dvou sériích překonal osmimetrovou hranici a pohodlně vyhrál.

„Nemám tu trenéra, ale jeden z fanoušků na tribuně mi pomohl se značkami na rozběhu. Atmosféra byla moc dobrá, počasí perfektní pro závody. Jsem spokojený, bylo to fajn,“ hlásil Jamajčan.

Juška hned čtyřikrát přešlápnul, v nejdelším pokusu zapsal 784 centimetrů, kromě McLeoda ho porazil jen italský dálkař Mohamed Reda Chahboun.

„Na tu bídu dobrý. Příprava nebyla úplně ideální, ale na tu bídu to bylo docela fajn. Byly tam dva dobré pokusy s přešlapem, nebyly ani moc přešláplé a byly docela dlouhé. Hodnotím to velice pozitivně na začátek sezony,“ řekl Juška.

Pro letošní prodlouženou kampaň má jasný cíl dostat se na zářijové mistrovství světa v Tokiu. A pak ještě jeden.

„Od roku 2015 mám kromě jedné sezony vždycky osm metrů. Rád bych na to navázal. Trošku si myslím, že i český rekord se pořád otřásá. Stačí jeden trefit…“ doufá Juška.

Jeho národní rekord 831 centimetrů drží od roku 2017.