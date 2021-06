Naštvaný Hudáček: Odřezali mě, končím! Za Slováky už chytat nebude

„Ano, v reprezentaci jsem skončil,“ potvrdil slovenským novinářům Hudáček. „Nebudu chodit kolem horké kaše. Byl jsem velmi zklamaný. Je třeba mít trochu úctu a respekt. Realizační tým věděl, že tohle je moje poslední mistrovství světa. Dovolím si tvrdit, že jsem si zasloužil chytat ve čtvrtfinále.“

Zkušený gólman Spartaku Moskva to nemyslí tak, že měl automaticky chytat za odměnu. „Ale za všechny ty roky jsem si to tvrdě vybojoval. Trošku mě odřezali. Hodně jsem si chtěl zahrát pod trenérem Ramsayem, velmi se mi líbí systém, který hrajeme. Je to moderní hokej. Ale nemá smysl dál pokračovat. Když není cítit důvěra, je to zbytečné.“

Bývalý pardubický gólman začínal šampionát jako dvojka za Branislavem Konrádem. Po jeho zranění šel do brány. Odvedl parádní práci proti Rusům (3:1) i Dánům (2:0), nevyšel mu zápas se Švýcary (1:8) a Čechy (3:7). Čtvrtfinále proti Američanům chytal mladý Húska (24 let), který je už šest roků v zámoří.

„Adam chytal proti Američanům dobře. Neměl šanci gólům zabránit, je jedno, jestli bych byl v bráně já, nebo on,“ líčil Hudáček. „Takových zápasů si zachytá ještě hodně, u mě trenéři věděli, že to je můj poslední šampionát. Reprezentoval jsem vždy rád, je třeba mít trochu úctu a respekt. Jezdil jsem třináct roků a myslím, že jsem si čtvrtfinále zasloužil za odvedené výkony.“

Hudáček se zúčastnil sedmi šampionátů, na čtyřech si zachytal. Byl už i ve stříbrném týmu Vladimíra Vůjtka z roku 2012. Uvažoval o pomoci v olympijské kvalifikaci. To padá. „Chtěl jsem zabojovat o olympiádu, ale už to nemá smysl,“ řekl Hudáček. „Budu chlapcům držet palce a rád se na ně podívám v televizi.“