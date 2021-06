Krize českých trenérů? Éra v Evropě skončila, MS ukázalo Pešánův limit

Dlouho se dalo chlácholit hezky blýskavou myšlenkou. Počkejte ještě chvíli, k reprezentaci přijde Filip Pešán a pak to začne. Jenže z Liberce nedorazil žádný „Golden Boy“. Taky má chyby, což ukázal už jako šéftrener svazu v zimě po dvacítkách. Pozice trenéra na MS? Ne, taky nezářil. Malér pro český hokej je, že aktuálně nemá zásobu trenérských veličin, které udělaly kariéru v cizině. Doba Vladimíra Vůjtka, Miloše Říhy nebo Václava Sýkory minula. Po nich zůstala díra. V článku iSport Premium si přečtěte o tom, proč v Evropě netrénuje téměř žádný Čech a co se podle deníku Sport nyní bude dít s Filipem Pešánem v Českém hokeji.

Možná si na tu dobu vzpomenete. Před dvěma roky v červnu oznámil prezident svazu Tomáš Král, že přichází éra Filipa Pešána. Rovnou nastupuje jako svazový šéftrenér, plus pak bude i jeho MS od roku 2021. Tehdejší kouč Miloš Říha se cítil zhrzený. Nikdo mu neřekl, že končí a o další smlouvě se jednat nebude. Dozvěděl se to od novinářů, kteří se ho ptali na střídání Pešánem. „Věřím, že se otvírá nová cesta českého hokeje,“ pravil Král.

Vlastně tím definitivně padla éra někdejších trenérských veličin, které si v minulosti prošli angažmá v nejlepších klubech Evropy. Vladimír Vůjtek i Miloš Říha se k národnímu týmu dostali v důchodu, minimálně o 10 let později než by to bývalo záhodno. Václav Sýkora a Marek Sýkora tuhle šanci nedostali nikdy.

Když si ale vybavíte, čím vším si tahle trenérská generace prošla? Říha hrál s Mytišči finále KHL, stal se trenérem roku, trénoval nejbohatší klub Evropy Petrohrad. Ten vedl i Václav Sýkora, šest let působil ve Finsku. Marek Sýkora se dostal do finále s Magnitogorskem. Vůjtek vyhrál dvakrát Superligu s Jaroslavlí a se slovenskou reprezentací bral stříbro z MS.

A národní tým dostali pozdě, nebo vůbec. Filip Pešán jednou vyhrál extraligu. Poprvé v životě minul ceduli Liberec, své komfortní prostředí, kde se stal králem. Na severu Čech nepoznal, co je mediální tlak a tlak fanoušků, nastoupil na nejsledovanější trenérský post v zemi.