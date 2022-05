Vstupenky na MS v hokeji 2022: průvodce pro fanoušky ve Finsku

Předprodej balíčků začal 2. září, prodej vstupenek na jednotlivá utkání pak byl zahájen 14. února. Vstupenky na zápasy českého týmu v nově vybudované Nokia Areně jsou stále k dispozici. Vstupenky na jednotlivé zápasy zakoupíte od 44 EUR. Celodenní balíčky, které zahrnují až tři zápasy, jsou stále v prodeji od 75 EUR dle dostupnosti. Vstupenky můžete koupit ONLINE na finském webu lippu.fi.

Vstupenky na zápasy českého týmu

RENTGEN: Jak bude vypadat hra Čechů na MS? Kompaktní zanďour. Nikdo nesmí vypadnout Video se připravuje ...

Cesta do Finska

Letecká doprava bude asi nejrychlejší formou přepravy. Problém je v tom, že přímé spojení z Prahy do Helsinek poskytuje pouze Finnair a ceny jednosměrných letenek v období MS v hokeji 2022 začínají kolem 4 tisíc Kč. Levnější variantou může být cesta s přestupem u nízkonákladových společností, např. s Ryanairem se do Helsinek dostanete z Bruselu či Londýna Stansted, při troše štěstí a plánování vás jednosměrné letenky z Prahy přes Brusel či Londýn do Finska můžete vyjít kolem 2 tisíc Kč.

Z Helsinek do Tampere vlakem

Z hlavního města Finska se pak potřebujete dostat do hlavního dějiště turnaje, které se nachází v Tampere. Mezi Helsinkami a Tampere jezdí zhruba dvakrát do hodiny vlak, s nímž se do Tampere dostanete zhruba za hodinu a půl. Jízdenky můžete zakoupit ONLINE od 13 €.

Autem do Finska

Pokud se rozhodnete pro cestu autem, tak na vás čeká více než 1 700 km a minimálně 22 hodin za volantem vašeho automobilu. V podstatě jediná cesta do Finska vede přes Polsko a pobaltské státy do Tallinu, kde se nalodíte na trajekt do Helsinek. Více o povinné výbavě a cestě do Finska si před cestou nastudujte na stránkách ÚAMK.