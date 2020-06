MS v hokeji 2022 bude hostit Finsko. Finále uvidí nová hala v Tampere | iSport.cz

Finsko bylo jediným kandidátem na pořadatele šampionátu. Kongres IIHF tak symbolicky přidělil Helsinkám a Tampere pořadatelství na zasedání v Kolíně nad Rýnem během MS v hokeji 2017 . Šampionát by měl začít 6. května. Finále pak uvidí nová UROS LIVE Arena 22. května.

Je to už téměř deset let, co čeští hokejisté získali na světovém šampionátu medaili. Naposledy v roce 2012, kdy po boji s domácím Finskem získali v Helsinkách bronz. Nyní kromě legendární Hartwall Areny bude šampionát hostit i Tampere, kde vyroste zbrusu nová UROS LIVE Arena pro 13 500 diváků.

Dějiště a stadiony

Helsinky

V hlavním městě Finska žije zhruba 650 tisíc obyvatel. V roce 1952 tu proběhly letní olympijské hry, které se díky manželům Zátopkovým navždy zapsaly do historie českého sportu.

Hartwall Arena Hala, která pojme až 13 349 diváků, bude hostit MS v hokeji už popáté. Kromě hokejového šampionátu se Hartwall Areně odehrály i zápasy NHL. V roce 2017 se tu pak konalo ME v basketbale a MS v krasobruslení.

Tampere

Třetí největší město Finska bude hostit finále MS poprvé v historii. V novém tisíciletí Tampere z větších sportovních akcí pořádalo Evropský olympijský festival mládeže v roce 2009. V Tampere působí i český brankář Dominik Hrachovina, v předchozích letech se tu stal nejlepším brankářem finské ligy Lukáš Dostál.

UROS LIVE Arena (Tampere Deck) Součástí nové moderní čtvrti, která vzniká v centru Tampere nad železniční tratí, bude i multifunkční aréna, která ponese název UROS LIVE a pojme až 15 000 diváků. Během MS v hokeji 2022 se pak stane hlavním dějistěm turnaje a bude hostit i zápasy o medaile.

Základní skupiny MS v hokeji 2022

Rozlosování šampionátu bude zveřejněno po zasedání kongresu IIHF v průběhu MS v hokeji 2021.

Vstupenky

Předprodej vsupenek bude pravděpodobně zahájen na podzim roku 2021.