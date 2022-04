Jalonen po první porážce: Jsme na správné cestě. I tohle se hodí...

Včera to byla jasná výhra 6:2, tentokrát odehráli Němci daleko lepší partii, bylo znát, že v sestavě přibyl pořádný kalibr. Útočník Dominik Kahun. I díky němu před zaplněnými tribunami tentokrát brali vítězství právě Němci. „Všechno směřujeme k mistrovství světa,“ reagoval Jalonen, který po hráčích vyžaduje fyzicky náročný styl. Pět hráčů útočí, pět jich brání…

Jak byste zhodnotil souboj s Němci?

„Líbilo se mi to. Byl to opravdu dobrý zápas. Němci se z minulého utkání přes noc poučili, byli silnější v soubojích, hráli lépe defenzivně než včera. Pokud jde o náš výkon, myslím si, že někteří hráči neměli vzhledem k tomu, že se hrálo dva dny po sobě, takovou energii jako včera. Ale i tak jsme měli hodně šancí, což je ta nejtěžší část hokeje – dát gól. Cesta do Tampere (dějiště MS) je dlouhá. O tom jsem mluvil i před hráči v kabině. A všechno, co se děje při téhle cestě směrem k MS, je pro nás pozitivní. Musíme si všechno zanalyzovat přes víkend, pak se potkáme v Ostravě.“

Hodně soupeři pomohlo, že hrál jejich lídr Dominik Kahun?

„Ano, je to velmi dobrý hráč, jeden z nejlepších v Německu. Určitě. Dodal energii i šikovnost. Hlavně při přesilovkách. Ale líbilo se mi, jak jsme je bránili. V tomhle jsme udělali výbornou práci.“

Změnili jste herní plán, když jste prohrávali?

„Ne. Nic jsme neměnili. Trošku jsme nebyli dobří v tom, že se hráči nedostávali k druhým šancím po prvních střelách. Nebyli jsme dost důrazní. Ale myslím si, že jsme měli hodně šancí na to, abychom vyhráli.“

I porážky k hokeji patří, takže to berete jako poučení?

„Ano, jak jsem říkal. Je to tak. Všechno, co se děje během přípravy, je pro nás dobré. Poprvé jsme si mohli třeba vyzkoušet, jaké to je hrát power play bez brankáře. Takže i tohle jsme si mohli otestovat. Musíme čelit všem možným situacím, než pojedeme na šampionát.“

Jak byste zhodnotil všechny dosavadní zápasy?

„Jsem spokojený, jak celkově hráči hrají. Každý tým musí mít nějaký herní plán. A my ho máme. Hráči ho dodržují, což je věc, na které pracujeme při trénincích i při zápasech. Jsou to detaily, na kterých je třeba pracovat, aby do sebe všechno zapadalo. Myslím si, že jsme na dobré cestě.“

Jak zapadli mladí hráči?

„Líbí se mi Jiříček. Opravdu. Je to mladý kluk, který hrál poslední zápas někdy v prosinci. A teď hrál jako dospělý chlap. Fakt se mi líbí. Je to spolehlivý obránce, je vidět, že má rád výzvy. I Kváča chytal dobře. Když jsme ho potřebovali, podržel nás. Hodně dobrých výkonů bylo v týmu.“

Uděláte nějaké změny ve složení mužstva?

„Akorát teď máme před sebou mítink, budeme se o tom bavit. Budeme vás později informovat… Kdo se přidá, a kdo bude muset opustit tým.“