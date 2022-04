2000. zápas pro Česko! Tleskalo se jubileu, sólu i události u Zábranských

Úspěšná oslava jubilea! Hokejová reprezentace odehrála zápas s číslem 2000 a fanoušci ve slušně zaplněné aréně v Chomutově mohli tleskat… S Německem viděli výhru 6:2. Čím vším se mohli bavit? Třeba krásným sólem útočníka Patrika Zdráhala, který ve třetí části přejel celé kluziště a nádherně poslal puk do růžku. Historický moment to byl i pro kouče Libora Zábranského a jeho syna! Poprvé se totiž v národním týmu v akci sešla dvojice otec a syn…. Co dalšího se dělo?

Pro reprezentaci to byl milník. Odehrála dvoutisící zápas a byla to pro ni výhra s číslem 1187. Na kostce se během utkání objevovaly historické pikantérie. Třeba to, že jednou se národní tým (v roce 1960) utkal i s Austrálií a vyhrál 18:1.

Nejčastější soupeř? To bylo Švédsko. Mužstvo, které v minulosti vystupovalo jako výběr Čech, výběr Protektorátu Čechy a Morava, Československo a teď reprezentace České republiky, se s tímhle severským výběrem utkala 394krát (204 výher).

Celkem se mužstvo v letech 1909 až 2022 utkalo s 31 protivníky. Vůbec první duel sehrálo 23. ledna 1909 v Chamonix proti Francii (1:8), naposledy teď s Německem.

V téhle souvislosti byl oceněný i dvoutisící návštěvník zápasu. Lidé tleskali také legendárnímu útočníkovi Martinovi Procházkovi, olympijskému šampionovi a čtyřnásobnému mistrovi světa, jenž nedávno oslavil padesátiny. Utkání spolukomentoval pro Českou televizi, při jedné z reklamních pauz ale sluchátka odložil, vyšel na balkon a slyšel potlesk zaplněných tribun. Obdržel pamětní dres.

Tleskalo se i skupince ukrajinských hokejistů, kteří se přišli podívat. Během března dorazilo z války zbídačené země 21 hráčů z pěti klubů. Když se objevili na kostce, lidé jim aplaudovali. I s rodinnými příslušníky se Chomutov ujal více než padesáti lidí.

Historický moment to byl i pro Libora Zábranského mladšího. Vlastně i pro toho staršího… Poprvé se totiž v akci představila rodinná dvojice! Otec a syn. Na střídačce stál jako asistent trenéra boss Komety, na ledě hrál 21letý zadák z finského týmu Mikkelin Jukurit.

Ten vede někdejší slavný útočník Olli Jokinen, právě jemu zavolal Kari Jalonen, hlavní kouč české reprezentace, aby se o synovi svého asistenta něco dozvěděl přímo od krajana. „Dal jsem na jeho skvělé reference,“ vysvětlil, proč na Zábranského juniora ukázal.

„Je super, když něco takového slyšíte. Člověku to dodá sebevědomí,“ říkal obránce ještě před utkáním, při němž ho posílal na led slavný otec… Zábranský senior kolem toho nechtěl dělat haló. Ale byla to pikantní událost. To, co se nepodařilo ani legendárnímu kouči Vladimíru Růžičkovi, jehož syn sice do reprezentace nakoukl, ale ne pod otcem, dokázali až otec a syn Zábranští…

Šikovný bek nastupoval vedle ostříleného Jakuba Krejčíka, na ledě byl i u toho, když se jeho parťák trefil a poslal národní tým do vedení 1:0.

Tleskalo se celkem šesti střelcům. Nejkrásnější gól vyšvihl ve třetí části útočník Patrik Zdráhal. Vzal si puk hned po buly a předvedl báječné sólo. Jenom tím 27letý reprezentant potvrdil skvělou formu z extraligy, v Litvínově prožil životní sezonu.

Když krásně poslal puk do šibenice, z reproduktorů byla slyšet známá melodie: Pátá už odbila. Potom přišel ještě šestý zásah.

Češi tedy jubilejní utkání zvládli. V pátek je čeká repete se stejným soupeřem.