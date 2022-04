Změny v kádru před MS. V Ostravě se budou hlásit Červenka i gólman Malík

Před Českými hokejovými hrami posílí mužstvo brankáři Marek Langhamer (Ilves Tampere) a Nick Malík (KooKoo), obránce Libor Šulák (Vladivostok/Örebro) a zvuční útočníci Matěj Stránský (Davos) plus Roman Červenka (Rapperswill-Jona), kapitán na olympiádě v Pekingu.

Národní tým naopak po dvou zápasech se Slovenskem opouští brankáři Lukeš se Stezkou, obránce Zábranský a útočník Lang.

Příští týden by se měl k mužstvu vrátit rovněž asistent Libor Zábranský, u něhož se sice nepotvrdila nákaza covidem, ovšem necítí se dobře a zůstal doma. Další asistent Martin Erat už stál po návratu ze zámoří na střídačce.

V týmu zůstává útočník Patrik Zdráhal, který vstřelil vítězný gól v nájezdech a předtím se trefil i ze hry. Zrovna on by mohl být překvapením závěrečné nominace. V přípravě dal už tři góly. „Neřekl bych, že se blížím mistrovství,“ reagoval. „Přijede spousta hráčů, konkurence je velká. Já chci dokázat v každém střídání, že na to mám. Nesoustředím se na to, co bude za tři týdny, ale zítra, pozítří,“ popsal své uvažování.

Každopádně kouče zaujal vitalitou, dobrým bruslením a chladnokrevnou koncovkou. V Trenčíně mu neseděl nerovný led, i tak se prosadil. „Na tom se nedalo snad ani bruslit,“ usmál se. „Mně se lépe hrálo ve Spišské Nové Vsi,“ přiznal.

Únavu navzdory pořádného zápřahu nevnímá. Tělo mu pořád funguje. „Já se cítím skvěle. Docela jsem mezi zápasy potrénoval. Kvůli tomu jsme trénovali i v létě, abychom zvládli tak dlouhou sezonu. Teď máme dva dny volno, takže si odpočineme,“ dodal litvínovský útočník.