Červenka stihl i dovolenou u moře: Dilema jsem neměl. Co Jalonen?

V Pekingu byl kapitánem reprezentace a důležitou roli mu jistě svěří i nový realizační tým. Roman Červenka stihl po vyřazení ve čtvrtfinále švýcarské ligy a před nástupem do přípravy před MS týdenní dovolenou se synem. „Ze začátku to bude trošku bolet. Musím se do toho dostat. Doufám, že to bude každý den lepší a lepší,“ prohlásil útočník klubu Rapperswill-Jona Lakers.

Vybral jste správné nože?

„To byla jenom taková zkouška. Vzal jsem si staré. Trošku experimentuju, aby nebyla nuda.“ (úsměv)

Jak vnímáte, že Česko vede finský trenér Kari Jalonen?

„Kari má spoustu zkušeností. Určitě je to výborný kouč. Ale jsem tady první den. Zatím je všechno v pohodě, na hodnocení je brzy. Ukážou až výsledky.“

Hrál jste vůbec někdy v Ostravě za národní tým?

„Nevybavuju si to. Ale spíš ne. Máme mladý tým a myslím, že ostatní na turnaji taky. Čekají nás bruslařsky hodně náročné zápasy se Švédskem a s Finskem. Tedy asi s lepšími soupeři, než s jakými hráli kluci dosud.“

Jaký jste měl program po ukončení klubové sezony?

„Týden jsem se synem byl na dovolené u moře. Měl jsem chvilku čas, tak jsem toho využil, abychom taky strávili nějaký čas společně. Po návratu jsem začal trošku trénovat, abych do toho nešel v Ostravě úplně z voleje. Měl jsem pauzu skoro tři týdny. Když je člověk zvyklý na každodenní zápřah, je to znát. Ne že ne. Jsem sám zvědavý, jak mi to půjde. Nemám žádné velké očekávání. Chci samozřejmě udělat vše pro to, abych se cítil co nejlépe.“

Měl jste dilema, zda jet, či nejet?

„To ne. Záleželo jen na tom, jestli vedení a trenéři budou mít o mě zájem. Pokud mají pocit, že můžu týmu nějak pomoct, nebylo u mě co řešit.“

Vybavíte si, jak se vám před pěti lety dařilo v přípravě v útoku s Petrem Holíkem, jenž se pak zranil a v Paříži nemohl hrát? Nyní jste se zase sešli v jednom mužstvu.

„Když jsem si přečetl sestavu, vzpomněl jsem si na to. Už ani nevím, jaký to byl rok, ale dali jsme tehdy nějaké góly. Bylo to dobrý. Doufám, že se těm výkonům přiblížíme. Holas je typický centr. Já už hraju nějakou dobu na křídle. Klidně bychom mohli spolu opět hrát.“

Stihl jste sledovat nějaký zápas v televizi?

„Přiznám se, že ne. Viděl jsem akorát play off na Spartě.“

70 Dohromady tolik bodů (22+48) udělal Roman Červenka v této sezoně švýcarské ligy. V základní části odehrál 52 utkání, v play off přidal 7.

Jak dlouho jste vstřebával vyřazení s Davosem v play off, když jste vedli 3:0 na zápasy?

„Vzal jsem to jako fakt. Když je to pryč, člověk už s tím nic neudělá. Nás nejvíc mrzelo, že jsme ztratili pátý zápas. Ten jsme měli vyhrát a jít do semifinále v dobré kondici a odpočinutí na Zug. Věřili jsme si, bohužel to nevyšlo. Ale celkově u nás byla docela spokojenost se sezonou. Zklamání bylo spíš z toho, jak se celá série s Davosem vyvinula.“

Je už ve Švýcarsku znát, že se trh přesytil kvalitními a drahými hráči, kteří odcházejí z KHL?

„Podpisy přímo nesleduju, ale je jasné, že market bude veliký. Bude z čeho vybírat. Navíc do ligy přibyl Kloten plus dva další cizinci v každém týmu. Kvalita ligy ještě může jít nahoru. U nás už máme pět hráčů ze zahraničí podepsaných. Jedno místo by ještě mělo být volné.“

Vy zůstáváte v Rapperswillu?

„Určitě. Mám smlouvu a nad ničím jiným jsem nepřemýšlel. Jsem tam spokojený.“