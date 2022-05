Čtyřbodový Holík: Čím rychlejší křídlo mám, tím lépe. Enrotha mi bylo až líto

Čtyřbodový zápas zažil český hokejista po třech letech, jde o výjimečný počin. Šlo i ve vašich očích o výjimečný zápas?

„Nijak moc to neberu z této osobní stránky. Důležitá je pro mě výhra. Dnes to tam napadalo, vše se nám různě odráželo a vyšlo to. Jsem za to samozřejmě rád, i když těch šancí na gól tam bylo ještě víc. Nejen týmových, ale i co mohla dát naše lajna. Jen Zohy (Hynek Zohorna) jel třikrát sám na bránu.“

Co parádní atmosféra v Ostravě?

„Tohle bylo prostě super. Už ve čtvrtek, když jsem byl na tribuně, tak mě z toho normálně bolela hlava. V té skvělé atmosféře jsem si to každopádně vážně moc užil.“

Trenér Kari Jalonen říkal, že jste nesmírně chytrý hráč, který k sobě potřebuje rychlé křídlo. To Hynek Zohorna splnil, že?

„My se známe z Brna. Hynek je rychlý a šikovný, umí dát gól, umí nahrát. Takhle, čím rychlejší křídlo tam v lajně mám, tím lépe. (směje se)“

Co zapříčinilo nejvíc podle vás takovou gólovou show?

„Důležitý byl podle mě první gól, který byl celkem rychlý. To nás uklidnilo, dostalo do pohody. A myslím, že jsme hráli opravdu rychlý hokej. Myslím, že Švédové chvilkami nestíhali, ale to bylo také těmi góly. Tým, co inkasuje, jde pak trošku psychicky dolů. A nám se tam odráželo vážně hodně věcí. Ale takové zápasy někdy jsou. Jindy se to zase neodráží vůbec.“

Zase na druhou stranu je třeba říct, že štěstí přeje připraveným...

„Snažíme se pracovat na tom, abychom připraveni byli. Pracujeme na tom na tréninku, máme různá videa... Ale je třeba se na to dívat objektivně, zítra zase hrajeme a devět gólů asi znova nepadne, bude to úplně jiný zápas a jiný tým. My půjdeme do zápasu hlavně s tím, že chceme vyhrát a budeme plnit, co plnit máme. I dnes se nám to povedlo. I když jsme dnes vysoko vedli, snažili jsme se plnit dál to samé dokola, co fungovalo.“

Ono asi dost pomáhá, že ta strategie funguje a vy jí více věříte, že?

„Je důležité, když vidíme, že to funguje. Snažíme se to plnit a věříme tomu. Kdyby tomu někdo nevěřil a dělal něco jiného, vypadalo by to blbě. Ten styl hokeje, kdy chceme hrát kompaktně v pěti, je super. Můžeme si pomoct krátkými nahrávkami, a když třeba v obranném pásmu soupeř někoho objede, hned je tam další hráč, který ho zastoupí. A stejně tak je to dobré i v útočném pásmu, když hrajeme takhle pospolu. Prostě to funguje.“

Říkal jste vůbec něco po utkání brankáři Jhonasi Enrothovi, který zápas dochytal až do konce?

„Jen jsem ho tak poplácal. Asi to mají nějak rozdělené a dané, že nebude chytat zítra, tak to dochytal dnes. Těch gólmanů je mi pak i trošku líto, když dostanou tolik gólů a musí to dochytat. Nevidím mu do hlavy, ale určitě by tam párkrát asi nejradši roztřískal hokejku. Zase je třeba dodat, že my měli ještě více šancí a on toho dost pochytal. A rozhodně to nebylo tak, že by mohl za devět branek, to rozhodně ne.“