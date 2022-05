Kovář se musel omluvit: Hrozně mě to mrzí! Nebylo by fér se někam cpát…

Už z hlasu bylo patrné, jak moc ho to mrzí. Hokejový útočník Jan Kovář, čerstvý šampion švýcarské ligy s Zugem, se musel omluvit z reprezentace kvůli zranění. „Vždycky jsem za nároďák hrál s hrdostí a moc rád, ale teď cítím, že by nebylo fér, kdybych se někam cpal,“ říká v rozhovoru pro iSport. V prvním kole play off si zlomil žebro, hrál pod prášky a stále není fit. Spoluhráčům tentokrát bude držet palce na dálku. To je pocit, který příliš nezná, celkem už startoval na sedmi šampionátech…

Když o tom mluvil, bylo jasně cítit, že se omlouval s těžkým srdcem. „Měsíc a půl jsem hrál pod prášky. Nebylo by fér vůči spoluhráčům i celému týmu se někam cpát, když nejsem úplně fit, pořád to bolí,“ hlásil do telefonu 32letý zkušený centr, který o víkendu zvedl nad hlavu pohár pro mistra švýcarské ligy poté, co jeho Zug otočil sérii s Curychem, za který chytal jeho bratr Jakub, z 0:3 na 4:3.

Kovář se zranil hned v prvním utkání play off. „Dostal jsem vysokou holí do nosu, takže jsem trochu ztratil orientaci, a do toho přišel krosček. Měl jsem zlomené jedenácté žebro. Naštěstí jsem mohl dýchat, ale hrozně to bolelo, hrál jsem pod prášky,“ popsal incident, který stál za tím, že musel zavolat GM Petru Nedvědovi , že se omlouvá.

„Na jednu stranu mě to hrozně mrzí, zvlášť když vidím, jaký tým se dává dohromady. Že tam budou Krejča ( Krejčí ), Hertlík (Hertl) nebo Červus ( Červenka ). Ale cítím zodpovědnost a je férové říct, že mám zranění, s kterým bych musel hrát pod prášky. Nebylo by fér vůči ostatním se někam cpát,“ říkal Kovář.

Omluvy nemá v arzenálu, naposledy vynechal mistrovství po olympiádě v Koreji před čtyřmi lety. „Hrozně mě to mrzí, ale nedá se nic dělat,“ hlásí.

Bude pochopitelně držet palce na dálku. „Moc bych si přál, aby kluci byli úspěšní a konečně se jim podařilo získat medaili. Nejlépe tu zlatou. Budu jim držet palce,“ tvrdí oddaný reprezentant, jemuž se ještě nepoštěstilo, aby v národním dresu placku ulovil.

Tak nemrzelo by ho, kdyby se to podařilo zrovna teď, když v týmu není? „O mě vůbec nejde. Tady jde o český hokej, který medaili moc potřebuje. Takže je jasný, že klukům budu přát. O tom snad ani nemusíme bavit. To je samozřejmost!“ tvrdí Kovář, který vyhrál už pátý (!) ligový titul.

Dvakrát triumfoval ve Švýcarsku, dvakrát v Rusku, jednou v Česku. Ten poslední triumf byl o to pikantnější, že ho s Zugem vydoloval i přesto, že už byli na odpis. Prohrávali 0:3. O to je to sladší…