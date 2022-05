ONLINE: Česko - Švédsko 1:0. První gól! Před MS se opět trefil bek Sklenička

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Dnes od 19.00 vstupují čeští hokejisté do Švédských her, které jsou generálkou před mistrovstvím světa. Soupeřem jim bude domácí výběr Tre Kronor. Národní tým si v ikonické hale Globen dvakrát zatrénoval. „Je to tu jako v divadle. Krásná aréna,“ uznal asistent trenéra Martin Erat. V brance chytá Marek Langhamer. V akci jsou dvě posily z NHL - obránce Filip Hronek a útočník Jakub Vrána. ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.