Vrána se rozesmál: Zase jsem přijel pro zlato. Líbí se mu Jalonenův pohled

Před minulým šampionátem v Rize bezelstně prohlásil, že přijel pro zlato. „Tohle je názor Kuby Vrány, ne celého realizačního týmu,“ reagoval tehdy Filip Pešán. „Trochu mě to zneklidnilo, to musím říct, že jo,“ pokračoval pak dnes už bývalý trenér národního týmu po návratu z neúspěšného šampionátu.

„Vím, že loni kolem toho byla nějaká kauza,“ rozesmál se Vrána před odletem na Švédské hry na ruzyňském letišti. „Já ale říkám, a budu říkat vždycky, že cíl má být jasný. Pak ty krůčky jsou samozřejmě takové, jaké jsou, ale hlava má být na něco nastavená hned od začátku. Myslím, že když se zeptáte ostatních kluků, řeknou vám to samé.“

Podobně nastavený je taky nově angažovaný trenér Kari Jalonen. „I když jsem s ním ještě nemluvil, je určitě dobře, když jsme takto naladění všichni a trenér je pozitivně nastavený. Vážně moc rád slyším, když na celý turnaj kouká takhle,“ pokyvuje hlavou útočník Detroitu.

Za Red Wings odehrál v sezoně Vrána pouze 26 utkání. Ročník pro něj začal až 8. března. Před startem sezony se totiž rozhodl vyřešit vleklé potíže s ramenem operací, následná rekonvalescence zabrala pět měsíců.

„Byla to pro mě krátká sezona, která byla ze začátku určitě dost nepříjemná. Ale i takový je hokej. Nějak jsem se s tím srovnal, musím koukat dopředu a samozřejmě mě moc těší, že se teď můžu připojit k národnímu týmu,“ povídá s úlevou.

Dlouhou pauzu od hokeje kousal těžce. „Už to bylo dlouhé. Člověk začne mít trošku negativní myšlenky, ale doktoři a všichni lidi kolem mě v Detroitu udělali skvělou práci, pomohli mi se z toho dostat a cítit se dobře. Nestál jsem na ledě tři čtvrtě sezony a jen koukal na to, jak kluci hrají hokej, což bylo samozřejmě nepříjemné, ale zároveň jsem se těšil, až budu zase hrát,“ popisuje.

Rameno už je v naprostém pořádku. „Drží skvěle,“ přikývne.

Spoluhráči z Detroitu o Vránovi říkali, že ke gólu ani nepotřebuje šanci. Prosadí se prakticky ze všeho, z každého náznaku. Svou dovednost by chtěl hbitý útočník předvést i v národním dresu.

Vránova sezona zápasy 26 body 19 (13+6) plus/minus -8 střely 65 čas na ledě 14:56

„Já byl odmala střelec, takže góly nějak dávat umím. I když je pravda, že jak jsem dlouho nehrál, tak jsem se trošku bál, jestli to pořád ještě umím. A že to pro mě mohla být super sezona, kdybych ji hrál třeba celou? Mohlo to být určitě lepší, ale teď už s tím nic nenadělám. Nechci se tím nijak trápit a utápět se v tom, že to bylo takhle, už je to za mnou. Každý si v životě něčím projde. Je to hokejová kariéra, každý se někdy zraní, s tím se nedá nic dělat,“ pokrčí rameny. Ve 26 duelech zapsal slušných 19 bodů.

O to větší chuť dávat góly a radovat se s týmem má teď. „Mám tu největší chuť! Fakt. Ale já měl vždycky chuť dávat góly. Jsem určitě rád, když svým týmům mohu takto pomoct. Ale nejen tím, není to všechno jen o gólech. Jsem vážně hrozně natěšený. Vždycky ve mně byla chuť hrát za reprezentaci, už když jsem jezdil na šestnáctku. Je pro mě hrdost hrát za národní tým. Natěšenost je pořád stejná, jen možná hraje roli to, že mám ještě o to větší energii, než kdybych v sezoně odehrál 82 zápasů a pak další v play off.“

Ve čtvrtek večer bude v sestavě na úvodní zápas stockholmského turnaje. „Uvidíme, s čím Švédové přijdou. Vím o výprasku z Ostravy, co dostali, to jsem viděl. Na to se hezky kouká,“ culí se Vrána.