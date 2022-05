Švédům „Langoš“ nechutnal. Žlutá lavina se rozbila o českého brankáře

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Rébus v brankovišti národního týmu míří k rozšifrování. Čtvrtečním výkonem si o šampionát nahlas řekl Marek Langhamer. Devatenáct sekund mu chybělo k nule. Svým představením zařval! „Byl naprosto neuvěřitelný,“ uznal trenér Kari Jalonen. Češi vstoupili do Švédských her vítězně, domácí žlutou lavinu zastavili, vyhráli 2:1. V sobotu v poledne je čekají ve Stockholmu Finové.

Výkonem nadchnul. Marek Langhamer pochytal 31 střel a dotáhl český tým k výhře. Za záda mu prošla jediná. „Jen díky němu jsme zůstali ve hře. Byl jednoznačně naším nejlepším hráčem,“ měl jasno obránce David Sklenička .

První čisté konto v národním týmu Langhamerovi sebral gólem 18,2 sekundy před třetím gongem Linus Karlsson. „Bylo by hezké vychytat Švédy v Globenu s nulou, to je jasné. Bohužel, nevyšlo to. Hlavní je samozřejmě výhra, o osobní čísla teď vůbec nejde. Jdeme dál,“ usmál se Langhamer.

Pochvalu dostal taky od trenéra Kariho Jalonena. „Byl naprosto neuvěřitelný. Měl jsem od něj zprávy z Finska, vím, jak tam chytal úžasně. V Ostravě byl ještě trochu nachlazený, teď byl stoprocentně fit. On nám dal šanci vyhrát zápas, byl opravdu skvělý,“ pokyvoval uznale hlavou.

Na střely zvítězili Tre Kronor jednoznačně a drtivě 32:14. Žlutá vlna se ale celý večer tříštila o zeď s přezdívkou Langoš. „Zákroků jsem měl dost, to jo. Byl to od nás celkově divnej zápas. Moc jsme nebruslili, neměli jsme odpověď na jejich forčeking, byli jsme docela dost pod tlakem. Ale zvládli jsme to. Vyhráli jsme, to je hlavní. Musíme se ale podívat na video, co se dá zlepšit,“ popsal gólman.

Výhra ale rozhodně těší. Dá se očekávat, že tohle bylo pro styl reprezentace pod Jalonenem typičtější. Kanonáda 9:3 v Ostravě se Švédy? Úlet. Spíše očekávejte výsledky 1:0 nebo 2:1.

„Líbilo se mi, jak se tým rval. Týmový duch byl skvělý. Buďme ale upřímní, ofenzivně to nebylo ono. Dozadu to bylo slušné, ale jak jsem řekl, výborně nás podržel hlavně brankář. Velkou pochvalu taky zaslouží hráči, kteří chodili na oslabení,“ vyjmenoval body Jalonen, když po utkání anglicky hovořil s novináři.

„Dobrý večer,“ zahlaholil lámanou češtinou, když přicházel. Na celý rozhovor česky to ale zatím nevydá. „Třeba příště,“ zasmál se. Jinak byl ale vzhledem k výkonu spíše zasmušilý, hloubavý. Bylo vidět, že výhru bere, ale před šampionátem ještě jeho i celý tým čeká dost práce. Defenziva především? Určitě, tentokrát ale bylo otevřených vrat a pasivity nezvykle dost.

„Bylo znát, že jsme trochu změnili lajny, přišli noví kluci. Dostávají se do toho. Třeba David Krejčí nehrál zápas dva měsíce. Přišli tři noví obránci, všichni si musí zvyknout, zapadnout do toho,“ přidal Jalonen. Už v pátek se k týmu na ledě připojí trio Radim Šimek , Tomáš Hertl a Dominik Simon . Všichni už byli přítomní v Globenu (nově Avicii Areně) a sledovali zápas se Švédskem z tribuny.

„Musíme si zvyknout. To pojetí je ale jasné: pět hráčů má hrát jako jeden,“ vyhrkl Jakub Vrána , který nakonec zapsal vítěznou branku, když se ve třetí třetině prosadil přesnou ranou v přesilové hře. Dnes čeká národní tým ve Stockholmu večerní trénink, v sobtou v poledne pak vyrazí na Finy.