Finalisté extraligy v české obraně: třetí vrchol a lék alkohol po prohře

Ve finále byli soupeři, teď sdílí jednu kabinu. „Oslavy jsem si užil moc! V Třinci to ještě pořád pokračuje, mně přišla pozvánka, abych se přijel poprat o mistrovství světa. Byl jsem za to moc rád. Oslav bylo dost, ale pro mě to skončilo,“ usmívá se Tomáš Kundrátek. Opačné pocity zažíval Michal Moravčík, obránce Sparty.

„Už to přebolelo. První dva dny nebyly úplně optimistické, ale alkohol náladu zlepšil. Pili jsme na žal, pak se spíše slavilo. Přelilo se to z jednoho do druhého. Musíme tu sezonu brát jako úspěšnou. Když jsme byli kolem Nového roku na dvanáctém místě a plácali se... Stříbro bereme. V jistém kontextu může mít klidně cenu zlata,“ říká upřímně. Oba patří dlouhodobě k defenzivní kostře národního týmu.

Kundrátek za reprezentaci odehrál 77 utkání, Moravčík 49. Bek Třince prožívá skvělou sezonu. Podruhé si zahrál na olympiádě, kde se prezentoval výbornými výkony. S Oceláři nedávno juchal s pohárem a teď ho dost možná čeká třetí mistrovství světa. „Je to úžasná sezona. Neřekl bych ale, že je to nějaká klika nebo štěstí. Pro tohle jsem bojoval, šel jsem si za tím. Teď se zase poperu,“ má jasno Kundrátek.

V sezoně už odehrál 65 utkání. Že by MS odmítl, ho ani na chvíli nenapadlo. „Vůbec jsem o tom nepřemýšlel. Když mi pan Nedvěd zavolal, měl jsem ohromnou radost z toho, že se mu líbilo, jak jsem hrál. Nároďák se neodmítá. Každá pozvánka je pro mě čest.“ Fyzická i mentální příprava na třetí vysokohorský výstup na osmitisícovku? Žádný problém. „Takhle jsem to v hlavě ani neřešil. Moc jsem se sem těšil, užívám si to. Kdybych měl nějaké zdravotní trable, je to něco jiného. Když jsem ale zdravý a mám chuť, tak prostě jedu,“ pokyvuje hlavou.

Podobně to vidí i Moravčík. „Jsem rád, že mi sezona ještě nekončí. Je pro mě velká čest reprezentovat, na nároďák vždycky jezdím moc rád.“ Obránce, který bude i nadále pokračovat v dresu Pražanů, se v posledních letech stal inventářem defenzivy reprezentace. V roce 2018 se jako vyjukaný zelenáč překvapivě dostal až do finální nominace na šampionát v Kodani.

Od té doby na MS nechyběl ani jednou. „Přišel jsem ve chvíli, kdy začala probíhat trochu generační obměna. Hodně kluků skončilo. Kuba Nakládal, Míra Blaťák, Ondra Němec... Tihle zkušení borci odcházeli a byla nasnadě nějaká změna. Že jsem tam byl pokaždé já, je nádherné.

V Kodani bych určitě neřekl, že se v nároďáku takhle zabydlím. Pořád to však není žádná samozřejmost. Jsem šťastný, že jsem na těch šampionátech byl, pořád to beru s pokorou. Vloni se to moc nepovedlo, ty minulé ale byly super.“ Jako poslední bek se k národnímu týmu dnes v tréninku připojí Radim Šimek.

V play off NHL válčí Jan Rutta a Radko Gudas, ve finále švédské soutěže Filip Pyrochta. Taky Moravčík ví, že si nominaci musí uhrát. „Na ledě o tom ale nepřemýšlíte. Možná pak někde mimo. Je to ale fakt otázka na trenéry. Na nás je jen to, abychom podali co nejlepší výkon a tím si o místo sami řekli. Přijel jsem s tím, že tady můžu být týden, ale taky měsíc. Jdu den ode dne. Nemám to tak, že bych si v hlavě říkal, kdo to má jisté a přes koho se tam můžu dostat. Buď na šampionát pojedu, nebo ne, svět se mi nezhroutí.“

Kundrátek v národním týmu olympiáda 2x (2018, 2022), MS 2x (2016, 2017), Světový pohár 1x(2016) starty celkem: 77 Moravčík v národním týmu MS 3x (2018, 2019, 2021) starty celkem: 49

