Pátá výhra v řadě! Nálada je skvělá, ale vrchol teprve přijde, ví Červenka

Poprvé v historii vyhrál národní tým dva turnaje EHT za sebou. O nich to není, ale těšit to jistě musí.

„Určitě! V týmu je pohoda, je to cítit. Budeme na to chtít navázat i na mistrovství, dobře do toho vstoupit. Do teď šlo hlavně o to, zažít si systém. Máme nové trenéry, myslím, že se do toho ale všichni dostali. Možná jsme ani nečekali, že to bude výsledkově až takhle dobré.“

Proti Švýcarsku to ale bylo hodně o skvělém výkonu Karla Vejmelky, v obraně se díry objevovaly.

„Chytal výborně, dal nám šanci vyhrát zápas. Byl určitě náš nejlepší hráč. I když jsme třeba se Švédy nehráli náš nejlepší zápas, tak jsme našli cestu k vítězství. To je hodně důležité.“

Vnímáte, že očekávání fanoušků a veřejnosti před šampionátem letí nahoru?

„Budeme se chtít soustředit na sebe, na naše výkony. Abychom byli připravení na každej zápas. To je všechno, co můžeme kontrolovat. Nic jiného řešit nechceme. Myslím, že jsme dobře připravení, chceme do toho vstoupit co nejlíp.“

Pozitivní atmosféra z týmu sálá. Nebyla před posledním utkáním přípravy cítit nervozita? Nikdo nechce přijít o místo v takhle naladěném týmu.

„Myslím, že ne. Osobně jsem nic nepociťoval. Naopak jsme měli velkou chuť vyhrát celý turnaj a zvládnout další zápas. Věděli jsme, že Švýcaři mají nepříjemný tým, že to bude těžký zápas, což se potvrdilo. Za výhru jsme moc rádi, je super, že jsme udrželi dobrou atmosféru v týmu.“

Bude pro MS největší zbraní týmu systém a obrana? Ve Švédsku jste během tří utkání inkasovali jen dvakrát.

„Měla by být, nebo musí být! Pokavaď máme vyhrát velké těžké zápasy, tak bez defenzivy to nejde. Bavili jsme se o gólmanovi, ale všichni to odmakali. Nějaké šance soupeře budou vždycky, ale výsledky jsou zatím dobré, tak uvidíme.“

Nechci, ať hodnotíte spoluhráče, ale jak z vašeho pohledu do systému hry zapadli příchozí hráči z NHL?

„Já myslím, že jo. Sám tady taky nejsem bůhvíjak dlouho, ale už turnaj v Ostravě to ukázal. Atmosféra byla dobrá, hokej taky. Bylo to živelné, všechno je na takové dobré cestě, to nejdůležitější ale teprve začne.“