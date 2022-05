Co (ne)víte o Češích z týmu pro MS: Kytarista, rybář i rekordní mladíček

Video se připravuje ... V nominaci Kariho Jalonena na nadcházející mistrovství světa ve Finsku figuruje pětadvacet jmen. Mezi nimi hvězdy NHL, zkušení veteráni i zástupci nastupující generace. Jak moc dobře vyvolené znáte? V článku iSport.cz se například dozvíte, kdo z hráčů nastupoval po boku Jaromíra Jágra i Sidney Crosbyho či o reprezentantovi, který je ve volném čase vášnivým rybářem.

Karel Vejmelka Brankář Věk: 25 (25. 5. 1996) Klub: Arizona Coyotes Zajímavost: Bývalý gólman brněnské Komety, který po přesunu do zámoří zažil raketový vzestup, když v premiérové sezoně NHL chytal pravidelně za Arizonu, není pouze výborným brankářem. Je také muzikantem. Od školy hraje třebíčský rodák solidně na kytaru, umí ale i na klavír.

Marek Langhamer Brankář Věk: 27 (22. 7. 1994) Klub: Ilves Tampere Zajímavost: Rodák z Moravské Třebové se roky pokoušel prosadit v NHL, ale nastoupil jen do dvou utkání v brance Arizony. Ani v jednom zápase navíc nebyl startujícím gólmanem. Premiérový nástup ale stál za to. 20. února 2017 v duelu proti Anaheimu se ve třetí třetině za stavu 3:1 zranila jednička Coyotes Mike Smith a do akce šel Langhamer. Byť během 16 minut inkasoval jeden gól, zbylých sedm střel pochytal a zákrokem v poslední vteřině zajistil týmu výhru 3:2.

Lukáš Dostál Brankář Věk: 21 (22. června 2000) Klub: San Diego Gulls Zajímavost: Odchovanec brněnské Komety se od předminulé sezony postupně pokouší dostat se do NHL, kde v dresu Anaheimu chytal zatím ve čtyřech zápasech. Zřejmě největší krok ke slibné kariéře udělal ve Finsku. V Ilves Tampere patřil mezi výrazné týmové opory. V sezoně 2019-20 dokonce vyhrál cenu Urpa Ylönena pro nejlepšího brankáře elitní finské soutěže, byl také zvolen do All-Star týmu Liigy.

Jan Ščotka Obránce Věk: 25 (20. 5. 1996) Klub: JYP Jyvävskylä Zajímavost: Odchovanec vsetínského hokeje má za sebou sedm sezon působení v české extralize, ve které oblékal dres Pardubic a Litvínova. Teprve před rokem se bek, jenž s reprezentační osmnáctkou vybojoval stříbrné medaile na šampionátu v roce 2014, vydal na své první zahraniční angažmá do Finska. V mladém mužstvu Jyväskylä dostal při premiérové sezoně obrovskou důvěru, když byl zvolen kapitánem týmu.

David Jiříček Obránce Věk: 18 (28. 11. 2003) Klub: HC Škoda Plzeň Zajímavost: Talentovaný obránce z Plzně se stihl zapsat do historie českého hokeje již před dvěma roky. 8. listopadu 2020 se stal nejmladším českým hokejistou, který kdy nastoupil za seniorskou reprezentaci. V utkání proti Rusku, kdy klatovskému rodákovi tehdy bylo 16 let a 345 dní, překonal dlouholetý rekord Rostislava Olesze.

Michal Jordán Obránce Věk: 31 (17. 7. 1990) Klub: Amur Chabarovsk Zajímavost: Jednatřicetiletý zadák v zámoří roky bojoval o šanci v NHL, v Carolině se mu ale nepodařilo napevno usadit (79 zápasů) a posledních šest sezon již působí v KHL. Odchovanec Zlína velice brzy založil rodinu. Syna Michala přivítal s manželkou na světě ve chvíli, kdy bylo reprezentačnímu obránci 18 let.

David Musil Obránce Věk: 29 (9. 4. 1993) Klub: HC Oceláři Třinec Zajímavost: Důrazný bek, který nedávno vyhrál s Třincem třetí mistrovský titul v řadě, pochází ze slavné hokejové rodiny. Otcem českého reprezentanta s kanadským pasem je bývalý vynikající obránce František Musil, za strýce má někdejší hvězdu NHL Roberta „Bobbyho“ Holíka. A dědeček z matčiny strany? Zesnulá legenda československého hokeje a někdejší úspěšný trenér Jaroslav Holík.

Tomáš Kundrátek Obránce Věk: 32 (26. 12. 1989) Klub: HC Oceláři Třinec Zajímavost: Nejužitečnější hráč posledního extraligového play off, ve kterém výrazně přispěl k mistrovskému hattricku třineckých Ocelářů, má vřelý vztah k zámoří. Kromě zkušenosti z NHL, kterou si zahrál v dresu Washingtonu, si domů přivezl kanadskou manželku. S krásnou Alannah budoucí hráč Komety Brno přivedl na svět dva syny – Hudsona a Jaggera.

David Sklenička Obránce Věk: 25 (8. 9. 1996) Klub: Kärpät Oulu Zajímavost: Po neúspěšné snaze prosadit se v zámoří během sezony 2019-20 se bývalý plzeňský zadák vrátil do Evropy, konkrétně do Finska, kde posílil Jokerit Helsinky. Za účastníka KHL se rodákovi z Rakovníka dařilo, klubovým vedením byl chválen, dokonce podepsal s předstihem novou víceletou smlouvu. Budoucí spojení s týmem ale zhatila ruská invaze na Ukrajinu, po které Jokerit vystoupil z KHL. Účastník olympiády v Pekingu ale chtěl dál hrát, před koncem přestupového období se tak dohodl s Kärpätem Oulu z elitní finské ligy, kde dohrál ročník.

Radim Šimek Obránce Věk: 29 (20. 9. 1992) Klub: San Jose Sharks Zajímavost: Do reprezentačního dresu se rodák z Mladé Boleslavi vrací po pěti letech strávených v zámoří. Tvrdou prací v San Jose si mistr extraligy z roku 2016 vybojoval víceletý kontrakt. Za poslední čtyři sezony v NHL si ale vybral pořádnou smůlu na zranění, zatím ani jednou se nestalo, že by někdejší liberecký obránce odehrál v ročníku víc než 48 zápasů. V již skončeném ročníku nastoupil dokonce jen do 36 utkání, nebylo to však kvůli pobytu na marodce. Trenéři Šimka nechávali mimo sestavu, přednost dostávali mladší.

Filip Hronek Obránce Věk: 24 (2. 11. 1997) Klub: Detroit Red Wings Zajímavost: V současnosti nejlépe placený český obránce v NHL má za sebou bodově nejpovedenější ročník v Detroitu. V dresu Red Wings si odchovanec hradeckého hokeje přispal 38 kanadských bodů za 5 gólů a 33 asistencí. Během léta či při jakékoliv volnější chvíli se ofenzivně laděný bek věnuje své velké zálibě – rybaření.

Dominik Simon Útočník Věk: 27 (8. 8. 1994) Klub: Anaheim Ducks Zajímavost: Pro odchovance pražské Sparty byl bezpochyby zlomovým okamžikem v kariéře rok 2015, kdy po solidních výkonech v Plzni absolvoval reprezentační přípravu před mistrovstvím světa v Praze a Ostravě. Trenéra Vladimíra Růžičku zaujal natolik, že tehdy dvacetiletého mladíka nominoval pro domácí turnaj. Na šampionátu rozhodně nezapadl (1+5 v 10 zápasech), dokonce nastupoval po boku Jaromíra Jágra při jeho rozlučce s reprezentací. Simona si následně vytipoval Pittsburgh, kde hrával v jedné lajně také s kapitánem Penguins Sidneym Crosbym.

Jakub Vrána Útočník věk: 26 (28. 2. 1996) klub: Detroit Red Wings Zajímavost: Člen stříbrné party z mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2014 se sice neprosadil v NHL tak rychle jako někdejší parťák David Pastrňák, v jedné důležité věci už však kamaráda z reprezentační mládeže předčil. V play off NHL 2018 byl součástí vítězné jízdy Washingtonu při zisku historického Stanley Cupu. Spojení českého snajpra s Capitals ale skončilo na začátku roku 2021 po výměně do Detroitu. Red Wings okamžitě zaujal svoji gólovou potencí. Podpis smlouvy v novém klubu se ale zadrhl, dokonce hrozilo, že Vrána půjde k nepříjemné arbitráži. Naštěstí těsně před soudní tahanicí se s Detroitem domluvil na tříletém kontraktu.

David Krejčí Útočník Věk: 36 (28. 4. 1986) Klub: HC Olomouc Zajímavost: Když bývalý tahoun Bostonu oficiálně potvrdil, že se po dlouhých letech v zámoří vrací do rodné vlasti s přáním zahrát si extraligu za Olomouc, stala se z toho bezpochyby senzace sezony. Jeden z hlavních důvodů návratu? Aby americká manželka Naomi a obě děti poznaly zem, odkud Krejčí vyrazil do světa. Vítěz Stanley Cupu 2011 a Zlaté hokejky 2013 patřil mezi největší hvězdy soutěže, udivoval geniální kreativitou na ledě a s velkou ochotou dělal radost fanouškům podpisem či fotkou. Jen týmového úspěchu se nedočkal. S národním týmem na ZOH v Pekingu skončil v osmifinále proti Švýcarům a s Hanáky padl v předkole play off s Vítkovicemi.

Tomáš Hertl Útočník Věk: 28 (12. 11. 1993) Klub: San Jose Sharks Zajímavost: Velký navrátilec do národního týmu. Když pražský rodák naposledy nastupoval v českých barvách na domácím šampionátu v Praze 2015, měl za sebou teprve první dvě sezony v NHL. Nyní se odchovanec Slavie vrací do reprezentace jako lídr San Jose Sharks, se kterými v zámoří spojí svou další budoucnost. V březnu s klubem podepsal obří kontrakt na osm let s celkovou odměnou 65,1 milionu dolarů, což je v přepočtu přes 1,45 miliardy korun.

Roman Červenka Útočník Věk: 36 (10. 12. 1985) Klub: Rapperswil-Jona Lakers Zajímavost: Kdykoliv mohl a byl o něj zájem, nezdráhal se posílit národní tým. Od reprezentačního debutu rodáka z Prahy uplynulo již 15 let, český dres oblékl poprvé 5. dubna 2007 v přípravném utkání se Švýcarskem. O tři roky později se s týmem kolem Jaromíra Jágra radoval ze zisku poslední české zlaté medaile. Současný reprezentační kapitán má ale na kontě i další úspěchy. Na šampionátu v Bratislavě 2011 pomohl vystřílet bronz a v roce 2015 došel s Petrohradem v play off KHL až k vítězství Gagarinova poháru.

Jiří Smejkal Útočník Věk: 25 (5. 11. 1996) Klub: Pelicans Lahti Zajímavost: Poctivý hokejový dříč se v posledních dvou letech vypracoval mezi reprezentační stálice. Bývalý hráč Sparty, který k Pražanům zamířil v roce 2017 z krátkého angažmá u chorvatského účastníka KHL Medvěsčak Záhřeb, startoval na mistrovství světa v Rize a následně i na olympiádě v Pekingu. Poslední sezonu měl českobudějovický rodák obzvláště povedenou, když v dresu finského Lahti nastřílel 25 gólů a přidal 20 asistencí. Svými výkony si vybojoval angažmá ve Švédsku, kde bude oblékat dres Oskarshamnu.

Jakub Flek Útočník Věk: 29 (24. 12. 1992) Klub: HC Energie Karlovy Vary Zajímavost: V Tipsport extralize hrál rodák z Mariánských Lázní zatím jenom v dresu Karlových Varů. Po minulém šampionátu v Rize, na kterém se stal jedním z příjemných překvapení výběru kouče Filipa Pešána, se ale o Fleka začaly zajímat i kluby ze zahraničí. Minimálně ještě v nedávno skončeném ročníku zůstal věrný Energii, v jejímž dresu si připsal 15 gólů a 20 asistencí.

Hynek Zohorna Útočník Věk: 31 (1. 8. 1990) Klub: IK Oskarshamn Zajímavost: Prostřední člen rodinného klanu Zohornových. Se starším bratrem Tomášem (34) hrával v KHL za Chabarovsk. Minulou sezonu spolu strávili ve švédském Oskarshamnu, nastupovali společně i na olympiádě v Pekingu. S mladším sourozencem Radimem (26) oslavil dva mistrovské tituly s Kometou Brno. Na klubové úrovni se tři bratři zatím nesetkali, velký sen si ovšem už splnili. V přípravě na mistrovství světa 2019 dostali od někdejšího reprezentačního trenéra Miloše Říhy šanci v národním týmu, za který startovali v jednom útoku.

Matěj Stránský Útočník Věk: 28 (11. 7. 1993) Klub: HC Davos Zajímavost: Na klubové úrovni byste si střelce s podobnou palebnou silou bezpochyby přáli. Rodák z Ostravy v sobě probudil snajpra v Třinci, v jehož dresu se předminulou sezonu dokonce stal nejlepším kanonýrem základní části (33 gólů). Na střeleckou potenci od Ocelářů navázal ve švýcarském Davosu (26+20), v reprezentaci se ale zatím pořádně trápí. Na velké akci dal v českých barvách zatím jen jeden gól během šampionátu v Rize.

Jiří Černoch Útočník Věk: 25 (1. 9. 1996) Klub: HC Energie Karlovy Vary Zajímavost: Další dříč, který si nominaci na mistrovství světa ve Finsku poctivě odpracoval. Byť člen stříbrné osmnáctky z mistrovství světa 2014 do seniorského hokeje vyrostl ve Spartě, pořádnou příležitost dostal až v Karlových Varech. V klubu z lázeňského města se vypracoval v jednu z velkých opor. Na první zápas minulé extraligové sezony rozhodně jen tak nezapomene. V úvodním utkání totiž nasázel brněnské Kometě čtyři góly.

Michael Špaček Útočník Věk: 25 (9. 4. 1997) Klub: Frölunda HC Zajímavost: Přes farmu Winnipegu v Manitobě se pardubickému odchovanci do NHL nepodařilo dostat. Před dvěma lety se tak rozhodl pro návrat do Evropy, kde začal finským angažmá v Tappara Tampere. V týmu z města, ve kterém se nyní bude konat mistrovství světa, se ale majitel stříbra ze šampionátu do 18 let 2014 trápil. Rád tak přijal nabídku třineckých Ocelářů, u kterých pookřál, náramně se rozjel v play off (2+12) a vybojoval mistrovský titul. Následující sezona ve Frölundě byla pro Špačka po osobní rovině ještě lepší, se 46 kanadskými body (10+36) byl druhým nejproduktivnějším hráčem švédského celku.

Petr Kodýtek Útočník Věk: 23 (17. 8. 1998) Klub: HC Škoda Plzeň Zajímavost: Překvapivé jméno v nominace kouče Kariho Jalonena. Plzeňský štírek ale reprezentační trenéry evidentně přesvědčil pro pozvánku do Tampere. Byť je sušický rodák se 168 centimetry nejmenší hráč v Tipsport extralize, na hřišti dokáže být pořádně nepříjemný a nebezpečný pro soupeře.

Petr Holík Útočník Věk: 30 (3. 3. 1992) Klub: HC Kometa Brno Zajímavost: O účast na vrcholné reprezentační akci bojuje brněnský pointmaker už od roku 2012, pokaždé se ale do finální nominace nedostal. Zřejmě nejblíž k velkému turnaji měl odchovanec Zlína před pěti lety, kdy měl vyrazit s výběrem kouče Josefa Jandače na mistrovství světa v Paříži 2017. O šampionát byl ale připraven nešťastným zraněním žeber v posledním přípravném utkání. Nyní ve Finsku by se mohl dvojnásobný mistr extraligy konečně dočkat.