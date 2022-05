České medaile z MS: „zlaté Vídně“, pikantní finále i největší loupež

Tvrdošíjně skeptičtí fanoušci před mistrovstvím světa ve Finsku už zřejmě vyhlíží další rok bez medaile. Jiní příznivci české hokejové reprezentace ale pro změnu věří, že by s příchodem kouče Kariho Jalonena mohlo již deset let dlouhé sucho skončit. Byť na předchozích medailových úspěších českého hokeje již dávno leží prach, nejednomu pamětníkovi se vracejí vzpomínky na krásné časy s cennými kovy a oslavami na zaplněném Staroměstském náměstí. V článku iSport.cz si připomeňte všechny turnaje, ze kterých se národní tým vracel s medailemi na krku.

První vítězná euforie českého hokeje se upekla jen několik kilometrů od hranic. Do Vídně se tak fanoušci v národních barvách sjížděli ve velkém počtu a reprezentace tak měla takřka domácí atmosféru. Kromě nečekané remízy s Norskem (2:2) se mužstvo kouče Luďka Bukače bez potíží probojovalo až do finále, ve kterém porazilo Kanadu 4:2. Zlatý úspěch slavil s národním týmem vedle Čechy obsazených tribun i tehdejší premiér Václav Klaus, jenž od hokejistů dostal spršku šampaňského. Mistři světa rovněž zpívali píseň „Vašku, ty jsi klasa chlap!“. Song od skupiny Kabát měl ale především mířit na někdejšího maséra národního týmu Václava Šaška. U příležitosti výročí 25 let zavzpomínal na první „zlatou Vídeň“ i redaktor deníku Sport Pavel Bárta (VÍCE čtěte ZDE>>>)

Národ žil Naganem, i tak očekával

MS ve Švýcarsku 1998, Basilej, Curych

BRONZ po výhře 4:0 nad Švýcarskem

SESTAVA ČR: Hnilička, Čechmánek, Prusek, Orct – Vykoukal, F. Kučera, L. Procházka, F. Kaberle ml., Šlégr, Veber, Kántor, Burda – Beránek, Reichel, Lubina, Výborný, Patera, M. Procházka, Moravec, Dopita, Bělohlav, Kacíř, P. Sýkora I, Hlaváč, Eliáš, Hejduk.

Trenéři: Hlinka, Lener, Martinec

Zatímco na jaře 1997 hasili čeští hokejisté na šampionátu velkou ostudu, o rok později šli do turnaje ve Švýcarsku po historickém úspěchu. Na mistrovství světa startoval národní tým jen tři měsíce poté, co v Naganu vybojoval výběr Ivana Hlinky olympijské zlato. I když celý národ stále žil senzací ze zimních Her, očekávání v zemi helvétského kříže byla vysoká. Tým, který táhli zlatí olympionici, se probojoval až do bojů o medaile, ve kterých ale nestačil na Finsko v tehdy hranných dvou zápasech semifinále (1:4, 2:2). Druhý bronz v řadě následně vyhráli Češi nad domácími Švýcary (4:0). Turnaj v Basileji a Curychu náramně sedl obránci Františku Kučerovi, jenž byl zvolen nejlepším zadákem.