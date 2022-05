Kapitán Červenka: Chci ještě zažít úspěch. Kdyby Pasta vypadl, asi přiletí

Do odletové haly na letišti Václava Havla vstoupil jako správný kapitán první. Roman Červenka, jenž míří už na své deváté mistrovství světa, předstoupil před novináře těsně předtím, než reprezentace zamířila do finského Tampere, kde odehraje základní skupinu mistrovství světa. „Na papíře máme dobrý tým. Pevně věřím, že to ukážeme i na ledě,“ přikývl šestatřicetiletý forvard.

Jaký tým pod vaším vedením do Finska odlétá?

„Věřím, že dobrý. Šance na úspěch tu rozhodně je. V posledních zápasech jsme ukázali, že kvalitu máme. Doufám, že vstup do turnaje bude podobný jako výkony v posledních zápasech přípravy.“

Panuje díky pěti výhrám v řadě silný optimismus?

„Dobře víme, že se začíná od nuly. Na druhou stranu to udržuje dobrou atmosféru v týmu a v kabině. Odehrané zápasy nám dodaly sebevědomí a sebedůvěru do toho mistrovství.“

Je třeba zmínit i loňský rok, kdy národní tým v přípravě exceloval a šampionát pak vyzněl do ztracena. Je to věc, která teď pomáhá držet se nohama na zemi?

„Myslím, že ano. Je to nyní i kvůli té dobré atmosféře, která v týmu opravdu panuje. Dost pomáhá i individuální sebevědomí hráčů. Dávají se góly, vyhrává se, to vždy pomáhá. Dobře ale víme, že turnaj začíná od začátku a těch zápasů nás čeká dost.“

V čem je tedy atmosféra odlišná oproti olympiádě?

„Těžko říct. Pár věcí se změnilo, je jiný systém. Ale na druhou stranu, kluci jsou v týmu relativně podobní. Jasně, doplnilo se to kluky z NHL, ale jinak je to složení dost podobné.“

Pojďme trochu k systému. Ukázal, že tudy vede cesta?

„Myslím si, že ano. Zápasy ukázaly, že tahle strategie může fungovat, pokud jí budeme věřit a pokud ji budeme dodržovat.“

Čím je systém specifický?

„To bych musel jít hodně do detailu. Ale vesměs chceme hrát v pěti pospolu všude na ledě. To je ta nejzákladnější věc. Když soupeře zakládá útok, tak si na něj spíš počkáme. Ale opravdu základní faktor je, abychom byli pospolu a tudíž si ulehčily veškeré herní situace tím, že jsme blízko sebe a pomohli si.“

Co musíte vědět o české nominaci na MS: Černochův Survivor a Hertl jako spasitel Video se připravuje ...

Kádr se skládal hodně odlišně od předchozích let, mnoho hráčů jede na MS a přitom je v přípravě od startu.

„Může to být rozhodně výhoda. Takhle, pokud se něco opakuje často, tak je to samozřejmě víc zažité, což těm klukům pomůže. Ale myslím, že kluci, včetně mě, co přijeli později a vlastně i ti z NHL, tak do toho systému vstoupili velice dobře a nebyl jediný problém.“

Už jste několik reprezentačních celků zažil. Dovedete nyní sílu týmu odhadnout?

„Nikdy to není o těch jménech na papíře, ale o tom, co se předvede na ledě. Dobrým příkladem jsou Slováci, co ukázali na olympiádě. Ale myslím, že na papíře máme dobrý tým a pevně věřím, že to ukážeme i na ledě. Jsme dobře vyvážení. Jsou tam zkušení kluci, ale i mladí, kteří mají velký hlad. Kabina v tomhle směru funguje velice dobře, není jediný problém.“

Přibližujete se legendám, míříte na devátý turnaj, například rekordman David Výborný má 12 účastí. Vnímáte tato čísla?

„Nevnímám to. Já bych moc rád ještě zažil nějaký úspěch. To je hlavní motivace, proč tu jsem, a proč tu jsou vlastně všichni. Tato čísla pro mě momentálně nejsou důležitá. Ano, možná až jednou skončím, tak se na to podívám, ale zatím tomu tak není.“

Když je řeč o úspěchu a motivaci, před pár měsíci jste zklamaně mluvil v mixzóně po vypadnutí na olympiádě, je tedy i silná touha nezažít něco podobného?

„O motivaci není nouze, to je bez debat. Ale je to sport, který i tyhle momenty přináší. Člověk zažívá chvíle hezké i horší. Ale jedeme na MS s tím, abychom podobné chvíle neopakovali a bylo to veselejší.“

Oproti zmíněné olympiádě je změna i s daleko menším počtem opatření. Bude to asi nyní více bez nervů, že?

„Určitě je to příjemnější. Ale abych řekl pravdu, už nějaký čas je to v tomhle směru daleko klidnější, tudíž jsem na to moc nemyslel. Ale teď, když se o tom bavíme, tak ano. Olympiáda byla taková, že nikdo z nás nevěděl, co má čekat. Jak moc to bude takové, nebo makové. Tady by už snad žádné tyto věci být neměly.“

Boston je jedinou porážku od vyřazení. Máte nějaké informace, zda by dorazil David Pastrňák?

„To je otázka na vedení. Uvidíme, ale pokud by vypadl, tak by David asi rád přijel.“