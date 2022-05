Češi započali finskou misi. Zvolili nezvyklý styl, odlet v teplákách

Už před příchodem hlavních hráčských tváří se narychlo do týmového oblečení převlékal generální manažer Petr Nedvěd a trenér brankářů Zdeněk Orct. Oba se na chvíli ztratili, aby se o několik minut později objevili v čekajícím hloučku mezi kustody v novém outfitu. Okolo stojící novináři s nimi pak vtipkovali, že míří do tepláků. Doslova. Hokejisté i realizační tým totiž doplnili tradiční sněhově bílou košili, tmavé sako s kapesníčkem a bílé tenisky o tzv. „teplákové kalhoty.“ Tedy hit současných módních butiků, který razí hlavně cestu pohodlí a především mezi sportovci při častém cestování jejich obliba neustále roste.

„Je to úplně v pohodě, je to hodně pohodlné,“ pousmál se při zmínce na netradiční oblečení kapitán týmu Roman Červenka . Úmysl je jasný. Dopřát hráčům přesun do dějiště šampionátu v co nejvíce příjemných podmínkách a zároveň zachovat co možná nejvíce zdání formálnosti, která se s touto velkou sportovní akcí přirozeně pojí. Paradoxem potom bylo, že jediným mužem, který na sebe tepláky při odletu neoblékl, byl trenér Kari Jalonen, který dal přednost tradičnějšímu střihu látkových kalhot.

Na druhou stranu, je pravda, že týmové soupravy, především v olympijských výpravách, se v posledních letech snaží odlišit, jak jen to jde. Ve světě sportu tím spíš, kde jsou módní pravidla velmi volná. Do jisté míry lze pak říct, že takhle mimoděk vznikají určité tradice, které se pak mohou, v tomto případě u národního celku, začít. Kdyby totiž národní soubor po deseti dlouhých letech dokázal urvat ve Finsku medaili, následující ročník by pravděpodobně nebyla silná vůle „teplákové kalhoty“ z výbavy vyřadit. Vždyť vítězná sestava se přeci nemění. A tepláky už by k ní pak najisto patřily.