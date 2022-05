Šimek se vrací ke kritice Sharks: Muselo to ven. Neřekl jsem žádnou lež

PŘÍMO Z TAMPERE | Když si před týdnem po příletu do Stockholmu stoupnul před české novináře, cákalo z něj zklamání. Radim Šimek byl ze své sezony v San Jose pořádně rozmrzelý. Půl ročníku proseděl jako zdravý náhradník na tribuně. Řekl, že mu v klubu lhali. Americká média pak jeho výroky ve velkém řešila. „Zpátky bych to nevzal. Neřekl jsem nic, co by nebyla pravda,“ říká nyní obránce národního týmu v rozhovoru pro Sport.

V zámoří se hodně řešily výroky z rozhovoru, který jsme vedli ve Stockholmu. Říkal jste, že vám v klubu lhali, otevřeně jste popisoval své naštvání. Co vy na to?

„Četl jsem, že se to v médiích probíralo, ale řekl jsem to tak, jak jsem to cítil. Nelituju toho. Už to ze mě muselo jít ven, protože toho bylo dost. Uvidíme, co z toho bude. Třeba nic, nevím. Je fakt, že se to tam řešilo, ale žádnou odezvu jsem nedostal.“

Nikdo z klubu se vám neozval?

„Ne, nikdo mi nepsal ani nevolal.“

Měl jste promyšlené, co říkáte? Napadlo vás, že si tím můžete hodně zavařit?

„Abych pravdu řekl, tak ne. Ale takový jsem, co na srdci, to na jazyku. Neřekl jsem žádnou lež, nic, co bych chtěl vzít zpátky. Ty články ale vyzněly tak, že mi Sharks lhali. Já jsem řekl, že mi lhali buď trenéři, nebo management. Titulky ale vypadaly strašidelně. Každopádně za tím, co jsem řekl, si stojím. Měl jsem to dlouho v sobě, šlo to ven, ulevilo se mi.“

S krajní variantou, že byste v klubu skončil, počítáte?

„Musím počítat úplně se vším, po uplynulé sezoně určitě. Odehrál jsem jen šestatřicet zápasů, moje pozice není silná. V létě se může stát cokoli.“

Pojďme k šampionátu. Jaký byl poslední trénink před zápasem s Velkou Británií?

„Byl dobrej! Všichni na ledě vypadali výborně, jsme připravení. Bohužel jsme šli tentokrát do malé tréninkové haly, kde byl led zase hodně špatný. Nějak jsme se s tím ale poprali. Odzkoušeli jsme přesilovky a oslabení a jsme ready na začátek.“

Máte tušení, čím je zatím velmi špatná kvalita ledu v Tampere dána?

„Nevím, ale taky by mě to zajímalo. Možná to je tím, že už před námi několik týmů trénovalo. Pak je ten led více rozježděný, jsou v něm rýhy a rolba to nezvládne srovnat. Nevím. Nějak jsme se s tím ale vypořádali.“

Povězte, jak velké je natěšení na start turnaje?

„Obrovské, už jsme tu od středy. Těšíme se, až to vypukne. Musíme do toho vstoupit dobře. Jak do samotného zápasu, tak do celého turnaje. S pokorou. Hrajeme proti Britům, ale nesmíme nic podcenit. Musíme do toho jít pořád na sto procent a vyhrát.“

To spojení se vám třeba nebude líbit, ale jde o povinné vítězství?

„Asi jo, mělo by to tak být. Na druhou stranu podívejte se na hokejovou Ligu mistrů. Pamatuju si, že nějaký britský tým hrál proti Liberci a dokázal ho porazit (Belfast v roce 2019). Znamená to, že hráči tam jsou taky kvalitní. Nesmíme hlavně nic podcenit a prostě hrát naplno a věřit, že se úspěch dostaví.“

Na druhou stranu moc britských hokejistů nevyjmenujete, že?

„To opravdu ne. Znám jen Liama Kirka, který zazářil na minulém šampionátu, ale toho tu nemají. V Arizoně si před sezonou urval koleno.“