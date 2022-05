Šimek si přeje: Snad mě hokej zase začne bavit. Někdo v klubu mi lhal

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Z hlasu je cítit velké zklamání. Radim Šimek odehrál v sezoně za San Jose jen 36 zápasů. Zranění? Kdepak. Naprostou většinu času byl mimo sestavu, v klubu mu nevěřili. „Bylo mi řečeno, že musí hrát mladí. Trenéři mi řekli, že to rozhodl management. Ten mi zase řekl, že to rozhodli trenéři. Někdo mi vyloženě lhal,“ kroutí hlavou. V národním týmu chce devětadvacetiletý obránce přijít na jiné myšlenky.

Vzpomeňte na jeho výkony v tygřím trikotu. Tři sezony přes dvacet bodů, vynikající představení v play off a dvě účasti na mistrovství světa. Pak v roce 2017 nabral Radim Šimek směr Amerika. Od té doby urazil kus cesty. Herně se musel změnit, přizpůsobit. K vlastní nelibosti, jinak to nešlo.

„Když hokej v NHL chcete hrát, musíte se přizpůsobit tomu, co po vás chtějí. Když to přestanete plnit a nebudete hrát, co chtějí, čeká vás tribuna. Pak není šance na nic. Před čtyřmi lety jsem hrál s Brentem Burnsem, musel jsem bránit. Od té doby si mě v téhle úloze zaškatulkovali,“ krčí rameny bek Sharks.

Zdravotně je fit. Byť z posledního utkání sezony před třemi týdny musel odstoupit. „Snažil jsem se dohrát hráče, ale bohužel jsem ho špatně trefil a natáhl si postranní vaz. Naštěstí je všechno v pořádku, jsem stoprocentně ready.“

Právě hity a tvrdá hra se staly součástí Šimkovy hry. Pokud tedy byl v sestavě. „Je to tak. Když mě v San Jose posadili na tribunu, vždycky mi bylo řečeno, že jsem málo důrazný. Tak jsem začal. Pak se z toho vyklubalo i těch jedenáct hitů. Je to prvek ve hře, který vás trochu dostane do hry. Nedostávám minuty, útok moc podporovat nemůžu. Hity mi aspoň trochu zvedly sebevědomí. Snažil jsem se hrát tvrdě. Budu to chtít přenést i teď do týmu,“ přiznává.

Za poslední dva měsíce odehrál jen dva zápasy, v obou na ledě nepobyl ani deset minut. Teď se těší na větší vytížení. Zároveň překvapí upřímností a otevřeností k problémům, které ho v Kalifornii během ročníku trápily.

„Těším se moc. V San Jose hráli jiné obránce. Bylo mi řečeno, že musí hrát mladé. Trenéři mi řekli, že to rozhodl management. Ten mi zase řekl, že to rozhodli trenéři. Někdo mi vyloženě lhal, neřekli mi pravdu. Dva měsíce jsem pořádně nehrál. Už je ale konec, jsem tady. Přijel jsem si to užít. Snad mě hokej zase bude bavit,“ doufá bek, který v sezoně odehrál 36 zápasů, tedy ani ne polovinu možného.

Do klubu se přitom bude jistě vracet. Se San Jose podepsal v březnu 2020 dobrou smlouvu na čtyři roky s celkovou gáží devět milionů dolarů. S neupřímností lidí v organizaci se srovnává. „Není to příjemné. Přemýšlíte nad tím, kdo vám kecá. Byl jsem vychovaný v tom, abych říkal vždycky pravdu, byl čestný. Člověka to mrzí, co ale můžu dělat. Smlouvu jsem podepsal hezkou, jen co jsem ji podepsal, šlo to ale všechno z kopce dolů. Ice time, vytížení, všechno. Proč? To je otázka na někoho jiného.“

Reprezentační dres přes hlavu zítra přetáhne poprvé od šampionátu v roce 2017. „Doufám, že hokejově to bude stejné nebo podobné. Snad jsem se o tolik nezhoršil,“ rozesměje se. „Snažím se hrát pořád stejnou hru, byť v San Jose se to mým postavením v týmu trochu změnilo. Věřím, že mám národnímu týmu co dát. Proto jsem tady, abych ukázal, že jsem pořád dobrý hokejista. Věřím, že si to sedne, vytvoříme dobrou partu a popereme se o co nejlepší výsledek,“ přeje si.

Šimkova sezona

zápasy 36

body 2 (1+1)

plus/minus -13

střely 25

hity 96

čas na ledě 13:17