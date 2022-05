Jalonen: Byli jsme hodně nervózní, ale chápu to. Co říkal v kabině?

„Hlavně v první třetině kluci vypadali hodně nervózní. Hodně špatných přihrávek, hodně poskakujících puků. Ale chápu to, tohle přináší první zápas. Po přestávce jsme začali vypadat uvolněněji a začali jsme hrát naši hru a líbilo se mi, jak jsme zvládli druhou a třetí třetinu. To je způsob, jakým chceme hrát. Výsledek se mi zamlouvá.“

„Líbil se mi brankář Lukáš Dostál, odvedl skvělou práci, dal nám šanci vyhrát zápas. Je to skvělý kluk. A mladí kluci jako David Jiříček a Matěj Blümel si dnešní den zapamatují na celý život. Skvěle hrála celá čtvrtá lajna (Flek, Černoch, Zohorna). Měla dobrou chemii, už spolu hráli při Švédských hrách. Musíme si to zanalyzovat u videa, ale líbili se mi. Myslím, že všechny čtyři lajny hrály dobře, vytvářely si šance, což je vždycky pozitivní.“

„Přišel jsem do kabiny a pogratuloval klukům za tři body. Po zápase mám zásadu, že moc nemluvím na hráče. Dnes mají dobrý pocit z vítězství, nechci jim ho kazit. A moje pocity během utkání? Možná trošku nervózní jsem byl, ale zůstával jsem pozitivní. Zdálo se mi, že led není moc dobrý, bylo tam dost sněhu. Musím se na to zeptat kluků, promluvíme si o tom. Finové říkali včera to samé, zřejmě jim musíme dát za pravdu.“

O nedělním utkání se Švédy

Švédští hokejisté se radují ze vstřeleného gólu • Foto ČTK / AP / Emmi Korhonen

„Už za pár hodin nás čeká velmi těžký zápas se Švédskem. Bude to trochu jiné utkání. Proti Británii jsme měli po většinu času puk na holích, v neděli to bude více o defenzivě. Bude to úplně jiné. Zápas Švédů s Rakouskem jsem zatím neviděl, dostanu informace od videokouče. Neměl jsem ještě čas přemýšlet o Švédech, udělám to večer. Hlavně se chci ale koncentrovat na nás a na náš výkon.“