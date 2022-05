Převahu zakryl Plachta. Slováci padli. Nebyli jsme horší, líčil Čerešňák

První zápas proti Francii zvládli, s výkonem ale spokojenost nepanovala. Do druhého utkání MS s Německem šli Slováci s jasným cílem: znovu zvítězit, předvést lepší vystoupení, více se cpát do branky. Poslední přání se splnilo, to základní však ne. Tým kouče Craiga Ramsayho odešel bez bodu, padl 1:2. Góly Němců zařídili Matthias Plachta a Leo Pföderl.

Chtěli získat klid. Po zvládnuté bitvě s Francií šli Slováci do duelu s Německem s touhou zapsat do tabulky další tři body a získat pro další boje duševní rovnováhu. Následující los totiž naše bývalé federální partnery pořádně prověří. V pondělí Slováky čeká Kanada, ve středu pak Švýcarsko. Plán ale nesplnili.

„Koncovka nás trápí. Když už jsme měli nějakou šanci, tak ji soupeř zblokoval, nebo jsme netrefili branku. Musíme vymyslet nějaký způsob, jak se s tím poprat. Nebyli jsme horší, chyběl nám jen ten jeden gól,“ kroutil hlavou po prohře 1:2 obránce Plzně Peter Čerešňák, který bude od nové sezony navlékat dres Pardubic.

Na střely Slováci zvítězili jasně – 29:16, na góly však nestačili. V cestě stál skvěle chytající gólman Seattlu Philipp Grubauer. Na druhé straně do druhého zápasu ve dvou dnech nastoupil Patrik Rybár, tentokrát svůj tým k vítězství nedotlačil.

Opět neohromil výkon prvního útoku Lantoši, Krištof, Tatar. „Od elitní lajny chcete vždycky víc. Měli několik dobrých střídání, ale trochu jim scházel větší tlak do branky. Všichni chtějí hrát hezký hokej, což je jeden z hlavních problémů týmu. Musíme dávat více škaredých gólů,“ povídal trenér Ramsay.

Jeho výběru se to nepovedlo ani při dlouhé přesilovce pěti proti třem. „Zahráli jsme to špatně, chtěli jsme to odehrát úplně jinak. Takovou přesilovku musíme využít. Kdyby se to povedlo, mohlo to dopadnout úplně jinak,“ štvalo Čerešňáka.

Němci odčinili úvodní porážku 3:5 od Kanady. Úvodní branku do sítě Slováků vstřelil Matthias Plachta, který směřoval přes brankoviště soupeře přihrávku a obránce Adam Jánošík kotouč srazil za záda vlastního gólmana. O druhý zásah se z dorážky postaral Leo Pföderl, toho nepokryl právě Čerešňák. „Hodili mi to pod hokejkou, koukal jsem se všude možně. Ztratil jsem puk z dohledu. Nestihl jsem bohužel zareagovat, moje chyba,“ kál se pak.

Jedinou trefu bílomodrých zapsal šikovným a hbitým obtočením se zpoza branky Kristián Pospíšil. Slovensko nedokázalo Němce porazit už poosmé z posledních dvanácti vzájemných střetnutí. „Nečekají nás lehké zápasy. Musíme být připravení na sto procent odehrát každou minutu každého jednoho utkání. Musíme přidat na důrazu, být silní a ještě více držet puk,“ přidal trenér Ramsay.